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غزة.. ثلاثة خيارات أحلاها مُر!

10/30/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما يحدث في قطاع غزة منذ 25 يومًا، من قتل وتشريد وتدمير وإبادة، حيث يُقطع عنها الماء والكهرباء والوقود والمُساعدات الغذائية والدوائية، ومن قبل ذلك حصارها منذ العام 2005، يوحي بأن الكيان الصهيوني، مدعومًا من دول الغرب، بقيادة الولايات المُتحدة الأميركية، ماض في خطط وضعت على مهل وبكُل ترو، ومنذ أعوام.
يتبين لنا، مما يُشاهد على الأرض، بأن هُناك ثلاثة خيارات، تنتظر قطاع غزة وأهلها، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، أحلاها مُرٌّ، إن لم يكن علقمًا، أولها تهجير أو ((ترانسفير))، وثانيها توسع دولة الاحتلال من جديد في غزة، وثالثها إقامة أو إنشاء تحالف دولي ضد حركة المُقاومة الفلسطينية ((حماس)).
الخيار الأول، وإن خفت حدته وتسليط الضوء عليه، أو الحديث حوله، إلا أنه يبقى قائمًا وبقوة.. وعلى الرغم من الأردن ومصر، أكدتا وبشكل حازم أن ذلك مرفوض تمامًا، إلا أنه يبقى هدفًا رئيسًا لآلة البطش الصهيونية، التي تُكثف قصفها الجوي بلا رحمة، وبشكل غير مسبوق، فضلًا عن القصف المدفعي، أكان من البحر أم البر، وما يزال العدو الإسرائيلي، حتى الآن، يفرض عُزلة تامة على غزة، وتقطيعها، وبالتالي تحضير الأرض، لتنفيذ اجتياح بري كامل، أو مجزأ.
الخيار الثاني، يتعلق بسعي الاحتلال مرة أُخرى لاقتطاع أراض أو مساحات، ليست قليلة، من أراضي القطاع، بمعنى احتلال أراض جديدة، للعمل قدر المُستطاع على إضعاف القدرة العسكرية للمُقاومة الفلسطينية، بقيادة ((حماس))، إلى أبعد نقطة، وبالتالي ضمان عدم وصول هجماتها أو صواريخها إلى المُستوطنات المُغتصبة.. بمعنى إبعاد نيران المُقاومة عن أراضيها وساكنها المُحتل.
أما الخيار الثالث، عرابه وصاحبه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي جال عدة دول من أجل نجاحه والترويج له، فلا يقل خطورة عن سابقيه، فهو يتمثل بتشكيل تحالف دولي ضد حركة حماس، على غرار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تشكل في أيلول 2014.
التحالف ضد ((حماس))، رفضه الأردن جملة وتفصيلًا، وبشكل قاطع. فخطورته تكمن في أنه يُساوي ما بين ((داعش)) الإرهابي، والذي لا ينتمي لأي دين أو إنسانية أو أخلاق، وبين حركة المُقاومة.. فالأخيرة، بمُختلف فصائلها، تُدافع عن أرض مسلوبة، أو ستُسلب، وضد احتلال ((لا يرقب إلّاً ولا ذمّة))، في أطفال أو شيوخ أو نساء ثكالى، فعدوانه الهمجي الوحشي، يُشاهده الجميع، مُباشرة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المُختلفة.
كما أن هذا الخيار، الذي أهم سماته بأنه طويل النفس، أو يعتمد خطة طويلة الأمد، تكمن خطورته أيضًا في إنهاء أو تصفية حركة حماس، لا بل والمُقاومة الفلسطينية كُلها، وبالتالي تعبيد الأرض، وتهيئة العالم أجمع، لتحقيق الهدف الأول، والذي يتمثل بالخيار الأول (التهجير).
نأمل من جميع الدول، وخصوصًا الشقيقة التي تشترك مع الفلسطينيين في الدم واللغة والعرق، أن تتخذ موقفًا واضحًا لا لُبس فيه، على غرار موقف الأردن، الرافض له.. فأهدافه واضحة معلومة لدى الجميع.
فالخيارات الثلاثة، كُلها تصب في مصلحة الصهاينة والغرب ومشروعهم الجديد القديم، فجميعها تهدف إما لإجبار أهل غزة على الهجرة إلى سيناء، وإن لم ينجح هذا الخيار، وبإذن الله جل في علاه لن ينجح، ثم بصمود الفلسطينيين، فقد يكون هُناك شكل سياسي جديد، من خلال إدخال قوات دولية، على غرار، قوة الأُمم المُتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وقد يكون بمُشاركة دول عربية، ثم تدمير قوة المُقاومة، بقيادة ((حماس)).
وفي حال النجاح، لا قدر الله، فإنه من الحتمية أن يكون هناك ساحات جديدة لذلك المشروع الطامع!.. ذلك كُله يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا، على قلب رجل واحد، فالمصائب والنيران التي تنتظر المنطقة، لن يسلم منها أحد، ولا تُحمد عقباها.. الأمر الذي يؤكد دعم الفلسطينيين، أكانوا في الضفة الغربية أم قطاع غزة، معنويًا وماديًا، فالصمت الآن مُشابه لذلك الصمت قُبيل احتلال العراق.

MENAFN30102023000072011014ID1107336877

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