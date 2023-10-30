البلقاء.. اتساع رقعة المقاطعة لمنتجات دول تدعم الكيان الصهيوني

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور

البلقاء- مع استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وارتفاع وتيرة همجيتها واستهدافها للمدنيين العزل، شهدت محافظة البلقاء اتساعا لافتا في رقعة مقاطعة منتجات الدول الداعمة للكيان، حيث عبر مواطنون عن استجابتهم لدعوات المقاطعة ومحاولة توسيع دائرتها، فيما امتنعت محال تجارية عن عرض منتجات تلك الدول، أو وضع لافتا تشير إلى المقاطعة عند الأصناف، وتشير في الوقت ذاته إلى توفر البديل عنها.



المواطن سند الفاعوري، يقول إن حجم الالتزام بدعوات وحملات المقاطعة بات يزداد أكثر فأكثر، سواء للمنشآت أو الضائع والمنتجات التي مصدرها دول تدعم الكيان الصهيوني، مشيرا إلى ضرورة استمرار المقاطعة في جميع الأحوال وليس في حالة الحرب فقط.



الفاعوري يرى أن ذلك الأمر يعطي زخما ودعما للمنشآت والبضائع والمنتجات المحلية، ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني، وحجم تشغيل الأيدي العاملة، وغيرها العديد من الإيجابيات.



ومن وجهة نظر الأربعينية سهام العبادي، فإن المقاطعة هي عبارة عن موقف ومبدأ وهي أقل من أقل ما يمكن تقديمه في سياق دعم الأهل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن من يريد المقاطعة ويؤمن بها سينفذها حتى لو يتوفر بديلا، خصوصا أن غالبية الأشياء التي يتم مقاطعتها ليس حاجات ضرورية أو أساسية.



وأضافت العبادي، أنه وفي أوقات كهذه يقتل فيها الأبرياء من أخوتنا في الدين والعروبة والإنسانية، فإن المقاطعة يجب أن تكون خيار الجميع، حتى لا نكون طرفا في دعم آلة القتل والإرهاب الصهيوني والدول التي تدعمه.



أما الشاب حسام العجوري، فقال إنه وأصدقاءه عادة ما كانوا يرتادون مطاعم ومقاه دون الانتباه إلى هويتها، لكن حرب غزة وما تلاها من دعوات مقاطعة فتحت أعينهم على خلفية تلك المنشآت التي شدد على أنه ورفاقه قرروا مقاطعتها إلى الأبد، والذهاب إلى منشآت محلية بدلا منها.



وأشار العجوري إلى أن ذلك ينطبق أيضا على مختلف البضائع والمنتجات كالملابس على سبيل المثال، لافتا إلى أنه وأصدقاءه قرروا إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، ثم العربية، وأخيرا منتجات دول غير متورطة بدعم الكيان الصهيوني.



إلى ذلك، قال أصحاب منشآت تجارية، إن حملات المقاطعة أنعشت إلى حد كبير حركة شراء المنتجات المحلية والعربية، مشيرين إلى أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي بشكل عام باتت تتكدس على الرفوف، مع امتناع العديد من أصحاب المحال عن عرضها أو جلب المزيد منها، ومنهم من قام بإزالتها تمام.



وأضافوا، أن الكثير من الزبائن يحرصون على السؤال عن منشأ المنتجات وما إذا كانت الدولة المنتجة هي ضمن الداعمين للكيان الصهيوني أم لا، لافتين إلى أنه إذا تبين أن المنتج من دولة داعمة للاحتلال، يسارع الزبون إلى البحث عن بديل عنها ويقوم بسؤال البائع عن ذلك.



وشددوا على أن استمرار حملات المقاطعة أمر يدفع بطريقة أو بأخرى الشركات والمصانع المحلية إلى تطوير جودة منتجاتها، لتدخل بقوة في أجواء جديدة من المنافسة تعد بمثابة فرصة لها لإثبات نفسها وسط غياب المنتجات التي ظلت دائما تسيطر على حركة الشراء.



من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه لـ"الغد"، إن المقاطعة تؤثر على زيادة الإقبال على المنتج المحلي، وتعزيز قدرات القطاع الخاص في الدولة، ما يكون له آثار اقتصادية إيجابية في العديد من النواحي، مثل ارتفاع تنافسية القطاع وزيادة فرص العمل والإيرادات العامة للدولة.



وأضاف زوانه، "يمكن للمقاطعة أن تحقق أهدافا آنية، علما أنها لن تجدي إلا باستمرارها واتساع دائرة الدول والأسواق المقاطعة، وعندها تتحقق الأهداف الآنية مثل وضع القضية العربيه الفلسطينية على جدول أعمال العالم ليجد لها حلا يحقق الحق العربي الفلسطيني، إضافة لأهداف طويلة الأجل كعنصر سياسي ضاغط على الحكومات عربية وغيرها، ما يخفض من مستوى رفاه الإسرائيلي المستعمر ويدفعه للتفكير بالهجرة لخارجها، كقضية مؤثرة على حياته جيلا بعد جيل".



وقال، "إن المقاطعة تعزز ثقة الفلسطيني والعربي بقضيته جيلا بعد جيل أيضًا كقضية لن تنتهي إلا بإعطاء الفلسطيني العربي حقه على أرضه، ناهيك عن استمرار فكرة حصار الكيان المتسعة باتساع استمرار المقاطعة".

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