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بعد توقفه للصيانة الدورية.. تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار

10/30/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستأنف تلفريك عجلون بعد غد الأربعاء، استقبال زواره كالمعتاد، بعد توقفه للصيانة الدورية، وفق بيان المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

وأشار البيان اليوم الاثنين، إلى أن استقبال الزوار سيكون من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء، حيث إن وقف بيع التذاكر يكون عند الساعة 4:30 مساء وذلك على مدار الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الموقع أصبح نقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المحافظة، مؤكدا أن المجموعة مستمرة من خلال خططها للارتقاء بالخدمات المقدمة للنهوض بالقطاع السياحي في عجلون. (بترا)

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