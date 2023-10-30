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مطار العلا الدولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة القادمة من قطر - جريدة الوطن السعودية

10/30/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن استقبال مطار العلا الدولي لأولى رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة، التي وصلت إلى العلا مساء أمس، قادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة. كما أن الرحلات الجديدة ستوفر لضيوف الناقلة القطرية فرصة استكشاف العلا ومشاهدة عجائبها الطبيعية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجات المُقامة فيها على مدار العام، بالإضافة إلى الاستمتاع بالإقامة في عددٍ من أبرز فنادقها الساحرة، وتجربة أجواء الضيافة الفاخرة التي تتمتع بها الوجهة السياحية، حيث أن الخطوط الجوية القطرية تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم، في آسيا والأمريكتين وأوروبا وخارجها، مما يوسع من فرص وصول الزوار إلى العلا من العديد من أنحاء العالم.
وستسير الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً بين الدوحة والعُلا يومي الجمعة والأحد، حيث تُغادر رحلة رقم QR1202 الدوحة الساعة 7:30 صباحاً يوم الجمعة، وتهبط في العُلا الساعة 10:10 صباحاً، وتغادر الرحلة رقم QR1203 من العلا الساعة 12:15 صباحاً لتصل إلى العاصمة القطرية الساعة 2:25 ظهراً، بينما يوم الأحد تُغادر رحلة رقم QR1202 الدوحة الساعة 8:05 صباحاً، وتهبط في العُلا الساعة 10:45 صباحاً، وتغادر الرحلة رقم QR1203 من العلا الساعة 11:45 صباحاً لتصل إلى العاصمة القطرية الساعة 1:55 ظهراً بالتوقيت المحلي.
وأوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رامي المعلم، أن النمو والنجاح المستمر الذي يشهده قطاع السياحة في العُلا يرتبط ارتباطاً جوهرياً بشراكات الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع خطوط الطيران في المنطقة والعالم، ومن خلال التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، ستطلق الهيئة مرحلة جديدة من رحلات السفر المنتظمة إلى المدينة، مضيفاً أن كل إنجاز تحققه الهيئة بدءاً من افتتاح مطار العلا وحتى توسعته وزيادة عدد رحلاته، تم وضعه بهدف دعوة السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة هذه الوجهة الرائعة واستكشافها.
وتستضيف العلا مجموعة من الأنشطة والعروض والفعاليات والمهرجانات الترفيهية على مدار العام بهدف التعريف أكثر بهويتها ومكانتها الرائدة كوجهة عالمية للتراث والفنون والثقافة والرياضة والموسيقى وفنون الطهي وغيرها المزيد، حيث تقام فعالياتها تحت شعار "لحظات العلا"، وتقدم عدداً من المهرجانات الترفيهية مثل: مهرجان شتاء طنطورة، ومهرجان الممالك القديمة، ومهرجان فنون العلا، وجميعها ترحب بحضور المسافرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الرحلة الجديدة التي ستُسيرها الناقلة القطرية، ويمكن للمسافرين الوصول إلى محافظة العُلا محلياً من خلال رحلاتٍ مباشرة من الرياض وجدة والدمام، ودولياً من دبي، على مدار العام.

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