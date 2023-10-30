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بدء الدوام الشتوي الأحد القادم في جميع المدارس التابعة لتعليم الرياض - جريدة الوطن السعودية

10/30/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد القادم 21 / 4 / 1445 هـ الموافق 5 / 11 / 2023م، وذلك في جميع مدارس التعليم العام، مبينةً أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، فيما ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحاً.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن تحديد مواعيد الدوام للصيفي والشتوي ولشهر رمضان المبارك في المدارس يأتي حرصاً من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم، مؤكداً أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.

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