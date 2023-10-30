Itel موجهة لإثارة الأسواق على مستوى المبتدئين من خلال إطلاق الهاتف الذكي الثوري Itel A70

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر itel، وهي علامة تجارية موثوقة للحياة الذكية، بالإعلان عن وصول هاتفها الذكي الذي طال انتظاره itel A70. يضع هذا الجهاز المبتكر معيارًا جديدًا للهواتف الذكية ذات المستوى المبدئي، حيث يجمع بين التقدم التكنولوجي الرائع والكفاءة العالية، ويلبي احتياجات المستخدمين في الأسواق الناشئة على وجه التحديد.
يأتي itel A70 مزودًا بمجموعة من الميزات الرائعة. ومع التركيز بشكل رئيسي على القدرة على تحمل التكاليف والأداء العالي وتجارب المستخدم الاستثنائية، تفي itel مرة أخرى بالتزامها بتوفير منتجات موثوقة للجميع.
إحدى الميزات البارزة هي سعة التخزين الهائلة التي تصل إلى 256 جيجابايت، وهي قادرة على تخزين ما يصل إلى 40,000 صورة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة التي تصل إلى 4+8 جيجابايت على تحسين أداء الهاتف، مما يقلل من أوقات بدء تشغيل التطبيق بنسبة مذهلة تصل إلى 60% ويجعل المهام المتعددة أكثر سلاسة وكفاءة.
ومن المزايا الأخرى لهذا الطراز الجديد شاشته الكبيرة فائقة الوضوح مقاس 6.6 بوصات بدقة HD+ والمزودة بتقنية Dynamic Bar، التي توفر نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90% للحصول على مرئيات غامرة كبيرة. كما أنه يمكّن المستخدمين من الوصول السريع إلى المعلومات الأساسية مثل حالة البطارية، والمكالمات الواردة، وحالة إلغاء القفل، دون فتح التطبيقات، مما يعزز تجربة مستخدمي الهواتف الذكية من المستوى المبتدئ.
لعشاق التصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف itel A70 بكاميرا Super HDR بدقة 13 ميجابكسل والتي تتفوق في التقاط اللحظات حتى في ظروف الإضاءة الخلفية الصعبة. يعمل التعرف التلقائي للمشاهد المتعددة في الكاميرا على تحسين قمع الإضاءة، مما يؤدي إلى الحصول على صور ذات إضاءة خلفية أكثر وضوحًا وحيوية. تضمن كاميرا سيلفي بورتريه بالذكاء الاصطناعي بدقة 8 ميجابكسل بمصباح يدوي أمامي خفيف وجمال الذكاء الاصطناعي صور سيلفي مذهلة في كل مرة.
ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة واتصال من النوع C، يوفر جهاز itel A70 استخدامًا ممتدًا. مدعومًا بمعالج ثماني النواة متقدم، يمكنه ضمان التنقل بسلاسة عبر التطبيقات المختلفة للاستخدام اليومي. يعمل الجهاز بنظام التشغيل OS 13 الجديد، مما يوفر تجربة تشغيل سلسة. تعمل تقنية Smart Link+ على تقليل زمن الوصول بنسبة 20%، مما يعزز استقرار الإشارة وإصلاح الشبكة تلقائيًا في المناطق ذات الاتصال الضعيف.
لقد أدى نهج itel في الإنتاج المستقل إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتوريد والبحث والتطوير للتكنولوجيا الذكية بشكل كبير. ومن خلال نقل مزايا التكلفة هذه إلى المستهلكين، يقدم itel A70 تجربة هاتف ذكي استثنائية بسعر أساسي. وهذا دليل على تفاني itel في جعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع.
ترقبوا الإصدار الرسمي لـ itel A70، حيث سيتم الكشف عن مواصفاته الكاملة وتفاصيل الأسعار.
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