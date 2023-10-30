Itel موجهة لإثارة الأسواق على مستوى المبتدئين من خلال إطلاق الهاتف الذكي الثوري Itel A70

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر itel، وهي علامة تجارية موثوقة للحياة الذكية، بالإعلان عن وصول هاتفها الذكي الذي طال انتظاره itel A70. يضع هذا الجهاز المبتكر معيارًا جديدًا للهواتف الذكية ذات المستوى المبدئي، حيث يجمع بين التقدم التكنولوجي الرائع والكفاءة العالية، ويلبي احتياجات المستخدمين في الأسواق الناشئة على وجه التحديد.

يأتي itel A70 مزودًا بمجموعة من الميزات الرائعة. ومع التركيز بشكل رئيسي على القدرة على تحمل التكاليف والأداء العالي وتجارب المستخدم الاستثنائية، تفي itel مرة أخرى بالتزامها بتوفير منتجات موثوقة للجميع.

إحدى الميزات البارزة هي سعة التخزين الهائلة التي تصل إلى 256 جيجابايت، وهي قادرة على تخزين ما يصل إلى 40,000 صورة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة التي تصل إلى 4+8 جيجابايت على تحسين أداء الهاتف، مما يقلل من أوقات بدء تشغيل التطبيق بنسبة مذهلة تصل إلى 60% ويجعل المهام المتعددة أكثر سلاسة وكفاءة.

ومن المزايا الأخرى لهذا الطراز الجديد شاشته الكبيرة فائقة الوضوح مقاس 6.6 بوصات بدقة HD+ والمزودة بتقنية Dynamic Bar، التي توفر نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90% للحصول على مرئيات غامرة كبيرة. كما أنه يمكّن المستخدمين من الوصول السريع إلى المعلومات الأساسية مثل حالة البطارية، والمكالمات الواردة، وحالة إلغاء القفل، دون فتح التطبيقات، مما يعزز تجربة مستخدمي الهواتف الذكية من المستوى المبتدئ.

لعشاق التصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف itel A70 بكاميرا Super HDR بدقة 13 ميجابكسل والتي تتفوق في التقاط اللحظات حتى في ظروف الإضاءة الخلفية الصعبة. يعمل التعرف التلقائي للمشاهد المتعددة في الكاميرا على تحسين قمع الإضاءة، مما يؤدي إلى الحصول على صور ذات إضاءة خلفية أكثر وضوحًا وحيوية. تضمن كاميرا سيلفي بورتريه بالذكاء الاصطناعي بدقة 8 ميجابكسل بمصباح يدوي أمامي خفيف وجمال الذكاء الاصطناعي صور سيلفي مذهلة في كل مرة.

ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة واتصال من النوع C، يوفر جهاز itel A70 استخدامًا ممتدًا. مدعومًا بمعالج ثماني النواة متقدم، يمكنه ضمان التنقل بسلاسة عبر التطبيقات المختلفة للاستخدام اليومي. يعمل الجهاز بنظام التشغيل OS 13 الجديد، مما يوفر تجربة تشغيل سلسة. تعمل تقنية Smart Link+ على تقليل زمن الوصول بنسبة 20%، مما يعزز استقرار الإشارة وإصلاح الشبكة تلقائيًا في المناطق ذات الاتصال الضعيف.

لقد أدى نهج itel في الإنتاج المستقل إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتوريد والبحث والتطوير للتكنولوجيا الذكية بشكل كبير. ومن خلال نقل مزايا التكلفة هذه إلى المستهلكين، يقدم itel A70 تجربة هاتف ذكي استثنائية بسعر أساسي. وهذا دليل على تفاني itel في جعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع.

ترقبوا الإصدار الرسمي لـ itel A70، حيث سيتم الكشف عن مواصفاته الكاملة وتفاصيل الأسعار.

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