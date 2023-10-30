شركة World Wide Technology تعزز حضورها العالمي في الإمارات العربية المتحدة لتسريع وتيرة النمو العالمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم World Wide Technology (WWT)، إحدى أكبر شركات الابتكار التكنولوجي المملوكة للقطاع الخاص، أنها ستعزز بصمتها في الشرق الأوسط وستشرع في ترسيخ حضور مشروعاتها الابتكارية في مدينة المصدر بأبو ظبي. يأتي هذا التوسع الإستراتيجي في أعقاب الشراكة الأخيرة بين WWT ومجلس الأمن السيبراني التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ما يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو دفع عجلة النمو التكنولوجي والمشروعات الابتكارية في المنطقة.
بفضل هذا التعاون البناء، ستضخ WWT استثمارات في المنطقة هادفة إلى دعم تطوير أكاديميات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، على حين تدفع عجلة تفعيل التقنيات المتطورة وتوفر الدعم القوي للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنهم من دفع عجلة الابتكار بسرعة منقطعة النظير وعلى نطاق غير مسبوق.
ستعمد WWT إلى الاعتماد على مركز التكنولوجيا المتقدمة التابع لها الذي سيلعب دورًا تحفيزيًا على صعيد الاقتصاد الرقمي التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومركز التكنولوجيا المتقدمة هذا هو عبارة عن مجموعة من المختبرات المادية التي تُمثل افتراضيًا لإنشاء نظام للابتكار التعاوني يساعد المؤسسات في تصميم وبناء ونشر منتجات تكنولوجية مبتكرة، كما يعد المركز موئلاً لشركات تصنيع المعدات الأصلية الرائدة عالميًا، والذي عززت الشركة مكانته بضخها استثمارات تقدر بملايين الدولارات في البنية التحتية. وتتيح هذه المنشأة منقطعة النظير للعملاء إمكانية تحييد المخاطر وتسريع وتيرة تفعيل التقنيات المتطورة ودعم البرنامج الوطني للتحول التكنولوجي في المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الرئيسية.
يتمثل الهدف من توسع WWT في تحفيز الابتكار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بهدف تحويل هذه المناطق إلى مراكز ابتكارية عالمية. وفي إطار هذا الالتزام، لدى الشركة خطط طموحة هادفة إلى بناء مختبر البحث والتطوير الأكثر تقدمًا في مجال تكنولوجيا تصنيع المعدات الأصلية، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الابتكار وتقليل الوقت اللازم للتسويق. إضافةً إلى ذلك، يبرهن هذا التوسع على التزام الشركة المتمثل في لعبها دورًا فاعلاً ومؤثرًا في المنطقة، مما يؤدي إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتشكيل دعامة لها في المستقبل، مع تعزيز آليات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والقدرات التكنولوجية الناشئة في كل أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا، وتتوافق هذه الخطوة مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030، مساهمة في تسريع تفعيل إستراتيجية "اصنع في الإمارات ".
صرح Omar Mir، رئيس WWT، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لتفعيل إستراتيجية فاعلة هدفها تأمين البيئات الرقمية". "ويحدونا بالغ الفخر تجاه مد أواصر التعاون مع النظام التكنولوجي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لا تتمتع بواحدة من أسرع الأسواق التكنولوجية نموًا في العالم فحسب، بل تمتلك مجتمعًا ثريًا بالمواهب التي نتطلع إلى تعزيزها في الأعوام القادمة. أما نحن فنحمل على عاتقنا مهمة تعزيز حضورها في دولة الإمارات وتعميق علاقاتنا مع العملاء الحاليين والجدد والانضمام إلى مجتمع التكنولوجيا المزدهر في البلاد."
وعلى صعيد النمو المستقبلي، يعلق Omar Mir، قائلاً: "يتمثل هدفنا في دعم الإمارات العربية المتحدة لتصبح بوابة دولية حقيقية للذكاء الاصطناعي فاعلة في الأسواق العالمية، إذ إننا نريد تكرار نموذجنا الناجح وجذب المزيد من الشركات للاستثمار في المنطقة عن طريق تطوير مختبر البحث والتطوير الأكثر ديناميكية في العالم في مجال تكنولوجيا المعدات الأصلية المتعددة."
وأضاف صاحب السعادة محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يسعدنا توقيع اتفاقية تفاهم مع World Wide Technology، إذ إنها شريك إستراتيجي قوي من شأنه تمكيننا من تسريع تطبيق إستراتيجيتنا الفاعلة الهادفة إلى حماية دولة الإمارات وتقديم خدمات متميزة على صعيد الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتها بصفتها رائدة في مجال الابتكار في إطار إثباتنا للعالم أجمع أننا الأفضل في المجال."
عن World Wide Technology
تأسست شركة World Wide Technology (WWT) في عام 1990، وهي واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول التكنولوجيا، والتي تجمع بين قوة الإستراتيجية الناجحة والتنفيذ الفعال والشراكة البناءة بغية تسريع قطف ثمار التحول الرقمي في المؤسسات العامة والخاصة على مستوى العالم، كما تعمل الشركة على مساعدة العملاء والشركاء في وضع تصور للحلول التقنية المبتكرة واختبارها والتحقق من صحتها بغية تحقيق أفضل النتائج على صعيد الأعمال ثم تفعيلها على نطاق واسع عن طريق التعويل على قدراتها في مجال التخزين والتوزيع والتكامل العالمي، مستعينة في هذا الصدد بمركز التكنولوجيا المتقدمة التابع لها، والذي هو عبارة عن نظام تعاوني يقدم حلول الأجهزة والبرامج الأكثر تقدمًا في العالم.
ترتكز ثقافة WWT على مجموعة من القيم الأساسية وفلسفات القيادة الراسخة التي حازت على تقدير Fortune وGreat Place to Work® لمدة 12 عامًا على التوالي، لما تقدمه من مزيج فريد يجمع بين العزيمة القوية والابتكار الفائق وإيلاء الجهات القيادية أهمية بالغة للتنوع والشمول. وعن طريق اعتمادها هذه الأوجه الثقافية، تعمل الشركة على رأب الفجوة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا بغية إرساء الأساس لمستقبل جديد الرؤى للعملاء والشركاء والمجتمعات.
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