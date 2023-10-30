شركة World Wide Technology تعزز حضورها العالمي في الإمارات العربية المتحدة لتسريع وتيرة النمو العالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم World Wide Technology (WWT)، إحدى أكبر شركات الابتكار التكنولوجي المملوكة للقطاع الخاص، أنها ستعزز بصمتها في الشرق الأوسط وستشرع في ترسيخ حضور مشروعاتها الابتكارية في مدينة المصدر بأبو ظبي. يأتي هذا التوسع الإستراتيجي في أعقاب الشراكة الأخيرة بين WWT ومجلس الأمن السيبراني التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ما يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو دفع عجلة النمو التكنولوجي والمشروعات الابتكارية في المنطقة.

بفضل هذا التعاون البناء، ستضخ WWT استثمارات في المنطقة هادفة إلى دعم تطوير أكاديميات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، على حين تدفع عجلة تفعيل التقنيات المتطورة وتوفر الدعم القوي للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنهم من دفع عجلة الابتكار بسرعة منقطعة النظير وعلى نطاق غير مسبوق.

ستعمد WWT إلى الاعتماد على مركز التكنولوجيا المتقدمة التابع لها الذي سيلعب دورًا تحفيزيًا على صعيد الاقتصاد الرقمي التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومركز التكنولوجيا المتقدمة هذا هو عبارة عن مجموعة من المختبرات المادية التي تُمثل افتراضيًا لإنشاء نظام للابتكار التعاوني يساعد المؤسسات في تصميم وبناء ونشر منتجات تكنولوجية مبتكرة، كما يعد المركز موئلاً لشركات تصنيع المعدات الأصلية الرائدة عالميًا، والذي عززت الشركة مكانته بضخها استثمارات تقدر بملايين الدولارات في البنية التحتية. وتتيح هذه المنشأة منقطعة النظير للعملاء إمكانية تحييد المخاطر وتسريع وتيرة تفعيل التقنيات المتطورة ودعم البرنامج الوطني للتحول التكنولوجي في المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الرئيسية.

يتمثل الهدف من توسع WWT في تحفيز الابتكار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بهدف تحويل هذه المناطق إلى مراكز ابتكارية عالمية. وفي إطار هذا الالتزام، لدى الشركة خطط طموحة هادفة إلى بناء مختبر البحث والتطوير الأكثر تقدمًا في مجال تكنولوجيا تصنيع المعدات الأصلية، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الابتكار وتقليل الوقت اللازم للتسويق. إضافةً إلى ذلك، يبرهن هذا التوسع على التزام الشركة المتمثل في لعبها دورًا فاعلاً ومؤثرًا في المنطقة، مما يؤدي إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتشكيل دعامة لها في المستقبل، مع تعزيز آليات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والقدرات التكنولوجية الناشئة في كل أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا، وتتوافق هذه الخطوة مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030، مساهمة في تسريع تفعيل إستراتيجية "اصنع في الإمارات ".

صرح Omar Mir، رئيس WWT، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لتفعيل إستراتيجية فاعلة هدفها تأمين البيئات الرقمية". "ويحدونا بالغ الفخر تجاه مد أواصر التعاون مع النظام التكنولوجي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لا تتمتع بواحدة من أسرع الأسواق التكنولوجية نموًا في العالم فحسب، بل تمتلك مجتمعًا ثريًا بالمواهب التي نتطلع إلى تعزيزها في الأعوام القادمة. أما نحن فنحمل على عاتقنا مهمة تعزيز حضورها في دولة الإمارات وتعميق علاقاتنا مع العملاء الحاليين والجدد والانضمام إلى مجتمع التكنولوجيا المزدهر في البلاد."

وعلى صعيد النمو المستقبلي، يعلق Omar Mir، قائلاً: "يتمثل هدفنا في دعم الإمارات العربية المتحدة لتصبح بوابة دولية حقيقية للذكاء الاصطناعي فاعلة في الأسواق العالمية، إذ إننا نريد تكرار نموذجنا الناجح وجذب المزيد من الشركات للاستثمار في المنطقة عن طريق تطوير مختبر البحث والتطوير الأكثر ديناميكية في العالم في مجال تكنولوجيا المعدات الأصلية المتعددة."

وأضاف صاحب السعادة محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يسعدنا توقيع اتفاقية تفاهم مع World Wide Technology، إذ إنها شريك إستراتيجي قوي من شأنه تمكيننا من تسريع تطبيق إستراتيجيتنا الفاعلة الهادفة إلى حماية دولة الإمارات وتقديم خدمات متميزة على صعيد الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتها بصفتها رائدة في مجال الابتكار في إطار إثباتنا للعالم أجمع أننا الأفضل في المجال."

عن World Wide Technology

تأسست شركة World Wide Technology (WWT) في عام 1990، وهي واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول التكنولوجيا، والتي تجمع بين قوة الإستراتيجية الناجحة والتنفيذ الفعال والشراكة البناءة بغية تسريع قطف ثمار التحول الرقمي في المؤسسات العامة والخاصة على مستوى العالم، كما تعمل الشركة على مساعدة العملاء والشركاء في وضع تصور للحلول التقنية المبتكرة واختبارها والتحقق من صحتها بغية تحقيق أفضل النتائج على صعيد الأعمال ثم تفعيلها على نطاق واسع عن طريق التعويل على قدراتها في مجال التخزين والتوزيع والتكامل العالمي، مستعينة في هذا الصدد بمركز التكنولوجيا المتقدمة التابع لها، والذي هو عبارة عن نظام تعاوني يقدم حلول الأجهزة والبرامج الأكثر تقدمًا في العالم.

ترتكز ثقافة WWT على مجموعة من القيم الأساسية وفلسفات القيادة الراسخة التي حازت على تقدير Fortune وGreat Place to Work®‎ لمدة 12 عامًا على التوالي، لما تقدمه من مزيج فريد يجمع بين العزيمة القوية والابتكار الفائق وإيلاء الجهات القيادية أهمية بالغة للتنوع والشمول. وعن طريق اعتمادها هذه الأوجه الثقافية، تعمل الشركة على رأب الفجوة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا بغية إرساء الأساس لمستقبل جديد الرؤى للعملاء والشركاء والمجتمعات.

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