الزراعة العضوية الأوروبية تضمن الاستدامة البيئية

MENAFN - AETOSWire) تهدف الزراعة العضوية إلى إنتاج الطعام باستخدام مواد وعمليات طبيعية، مما يعني أنها بدورها تترك آثاراً محدودةً على البيئة، فهي تشجّع على الاستخدام المسوول للموارد الطبيعية والطاقة مع الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية التوازن البيئي في أماكن الزراعة، فضلاً عن تحسين خصوبة التربة والحفاظ على جودة المياه. وتعمل المزارع الحاصلة على شهادة المنتجات الأوروبية العضوية على إنتاج المنتجات وتخزينها ومعالجتها ومناولتها وتسويقها بأساليب تتماشى مع المعايير الفنية الدقيقة المعتمدة والحاصلة على شهادة منتج "عضوي" من هيئات الاعتماد المختلفة.

تحصل المنتجات على ملصق المنتج العضوي بمجرد التأكد من امتثالها للمعايير العضوية بواسطة هيئة الاعتماد، وقد يختلف هذا الملصق باختلاف هيئات الاعتماد، ولكن رغم اختلاف الملصقات فإن كل ملصق منها يمثّل ضمانة بأن هذا المنتج يستوفي متطلبات المنتجات العضوية بدءً من المزرعة وانتهاءً بأسواق المستهلكين. تجدر الإشارة إلى أن ملصق المنتج العضوي ينطبق على عملية الإنتاج بأكملها، بما يضمن أن هذا المنتج قد تم إنتاجه ومعالجته عبر عمليات لا تضر البيئة، ومن ثم فإن المنتجات الأوروبية العضوية هي نتاج لعمليات زراعة دون استخدام أسمدة كيماوية أو مبيدات حشرية سامة، فبدلاً من ذلك يجري تسميد التربة ومكافحة أمراض النباتات وفق أساليب طبيعية وعضوية تماماً. وتأتي الثقة بالمنتجات العضوية نتيجة خضوع المنتجين لنظام رقابة واعتماد صارم لقوانين الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لهذا النظام، يخضع المنتجون لعمليات رقابة على مدار مختلف مراحل الإنتاج انتهاءً بعملية التخلص من النفايات.

ونتيجة لما سبق، يمكن للمزارع العضوية الأوروبية إنتاج غذاء يتمتع بقيمة غذائية مرتفعة بكميات كافية، وفي نفس الوقت الحفاظ على خصوبة التربة على المدى البعيد وتوظيف أكبر قدر ممكن من المواد المعاد استخدامها بهدف الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الحد من جميع أشكال التلوث الناجم عن الأنشطة الزراعية، والحفاظ على التنوع الجيني للمنظومات البيئية الزراعية، ومن بين ذلك حماية النباتات والحياة البرية وتشجيع زيادة الدورات الحيوية في الأنظمة الزراعية، بالإضافة إلى اللجوء قدر الإمكان إلى العمل وفق أنظمة مغلقة فيما يتعلق بالمواد العضوية والمغذيات.

تنظم حملة رحلة المنتجات العضوية الأوروبية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمشاركة عدة جهات من بينها جمعية الزراعة والتغذية في المنطقة الوسطى في اليونان والتي تتولى مهمة تنسيق الحملة، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا بصفة شريك في الحملة، وجمعية الزراعة العضوية الوطنية من بلغاريا بصفة شريك. وتهدف الحملة للترويج للمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا وزيادة وعي المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه المنتجات.