مجلة Cyber Defense Magazine تختار Seclore كأفضل شركة (Hot Company) في مجال أمن البيانات لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم اختيار Seclore ، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الأمنية التي تركز على البيانات، اليوم لنيل جائزة أفضل شركة (Hot Company) في فئة أمن البيانات من جوائز Cyber Defense Awards السنوية التي تقدمها مجلة Cyber Defense Magazine (CDM). اختارت CDM، المجلة الرائدة في مجال أمن المعلومات الإلكترونية، Seclore باعتبارها الفائز استنادًا إلى النهج المختلف جذريًا للشركة في مجال الأمن الإلكتروني. تدمج Seclore إجراءات الحماية والضوابط الدقيقة في البيانات نفسها، ما يجعلها تنال ثقة المؤسسات الرائدة مثل American Express وApplied Materials التي تعتمد على Seclore في تأمين أصولها الرقمية وتحقيق الامتثال.
يقول Vishal Gupta، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Seclore "يسعدنا أن يتم تكريمنا إلى جانب هذه الكوكبة الرائعة من الشركات المبتكرة في العام الحادي عشر من Cyber Defense Awards." "تُعد البيانات وبروتوكول الإنترنت (IP) بمثابة شريان الحياة للمؤسسات، ولكن الكثير من حلول الأمن الإلكتروني تركز على تأمين كل شيء ما عدا البيانات. نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في التحكم في أصولها الرقمية الأكثر حساسية من دون المساس بسهولة الاستخدام وتيسير التعاون. إن مكانتنا كأفضل شركة تُعد بمثابة شهادة على العمل الجاد الذي تقوم به الشركة، وما هي إلا البداية."
يقول Gary S. Miliefsky، ناشر في مجلة Cyber Defense Magazine "تُجسِّد Seclore ثلاث ميزات رئيسية نحكم بها على إمكانية تحقيقها للفوز وهي فهم تهديدات الغد، واليوم، وتوفير حل ميسور التكلفة والابتكار بطرق غير متوقعة يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر الإلكترونية واستباق الاختراق التالي بخطوة."
تأسست منصة Seclore في عام 2011، وتتألف من رؤى المخاطر وتصنيف البيانات وإدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات (EDRM) وتشفير البريد الإلكتروني، وتتمتع بخبرة متخصصة في الخدمات المالية والتصنيع وأشباه الموصلات والصناعات الدوائية. لمعرفة المزيد عن Seclore ومجموعة الإمكانات القوية التي تملكها المنصة، تفضل بزيارة .
يمكن العثور على القائمة الكاملة لجوائز Top InfoSec Innovators لعام 2023 هنا: .
نبذة عن Seclore
حماية البيانات الحساسة في العالم أينما كانت. تحمي Seclore الأصول الرقمية وتتحكم بها لمساعدة المؤسسات في سد فجوة أمن البيانات لديها للحيلولة دون سرقة البيانات وتحقيق الامتثال. يضمن نهجنا المرتكز على البيانات في ما يتعلق بالأمن وصول الأفراد المُصرَّح لهم فقط إلى الأصول الرقمية الحساسة، سواء داخل مؤسستهم وخارجها. يمكن للمؤسسات وضع سياسات تلقائية وتمكين المستخدمين من التحكم فيمن له الحق في الوصول وإلغاء حق الوصول الذي يتمتع به، فضلاً عن ماهية الوصول الذي لديه ومدته. تعرف على السبب وراء اختيار المؤسسات الرائدة مثل American Express وApplied Materials لشركة Seclore لحماية أصولها الرقمية والتحكم بها من دون التضحية بسلاسة التعاون ومشاركة البيانات.
نبذة عن Cyber Defense Awards
هذا هو العام الحادي عشر الذي تقوم فيه مجلة Cyber Defense Magazine بتكريم المبتكرين في مجال الأمن الإلكتروني، وفي هذه الحالة أفضل كبار مسؤولي أمن المعلومات على مستوى العالم (Top Global CISOs) لعام 2023، على منصة Cyber Defense Awards التابعة لنا. في هذه المسابقة، يضم حكام هذه الجوائز وغيرها من الجوائز المرموقة قدامى المحاربين في مجال الأمن الإلكتروني والروّاد والمؤثرون في السوق Gary Miliefsky من CDMG، والدكتورة Lindsey Polley de Lopez من VentureScope، وRobert R. Ackerman Jr. من AllegisCyber، وDino Boukouris من Momentum Cyber وبتقدير كبير للقضاة الفخريين Robert Herjavec من Cyderes، والدكتور Peter Stephenson من CDMG وDavid DeWalt من NightDragon. يمكن العثور على جوائز Top InfoSec Innovators لعام 2023 هنا: ويمكن تنزيل تقرير Black Unicorn Report لعام 2023: والعثور على جوائز Top Global CISOs Winners لعام 2023، هنا: .
نبذة عن Cyber Defense Magazine
تأسست مجلة Cyber Defense Magazine في عام 2012 على يد Gary S. Miliefsky، قائد الفكر والمبتكر ورجل الأعمال المعترف به عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني، ولا يزال المصدر الرئيسي لمعلومات أمن تكنولوجيا المعلومات. ونخضع في الإدارة والنشر للمتخصصين في مجال أمن المعلومات من الأشخاص أصحاب الخلق والصدق والشغف ونعمل لأجلهم. وتدور مهمتنا في تبادل المعرفة المتطوّرة والقصص الواقعية والجوائز حول أفضل الأفكار والمنتجات والخدمات في صناعة تكنولوجيا المعلومات. ونقوم بتسليم المجلات الإلكترونية كل شهر عبر الإنترنت مجانًا، وتتوفر إصدارات خاصة محدودة حصريًا لمؤتمرات RSA وBlackHat وCyber Defense. تعرَّف على المزيد عنّا على . تُعد مجلة Cyber Defense Magazine عضوًا فخريًا في مجموعة Cyber Defense Media Group.
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