مجلة Cyber Defense Magazine تختار Seclore كأفضل شركة (Hot Company) في مجال أمن البيانات لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم اختيار Seclore ، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الأمنية التي تركز على البيانات، اليوم لنيل جائزة أفضل شركة (Hot Company) في فئة أمن البيانات من جوائز Cyber Defense Awards السنوية التي تقدمها مجلة Cyber Defense Magazine‏ (CDM). اختارت CDM، المجلة الرائدة في مجال أمن المعلومات الإلكترونية، Seclore باعتبارها الفائز استنادًا إلى النهج المختلف جذريًا للشركة في مجال الأمن الإلكتروني. تدمج Seclore إجراءات الحماية والضوابط الدقيقة في البيانات نفسها، ما يجعلها تنال ثقة المؤسسات الرائدة مثل American Express وApplied Materials التي تعتمد على Seclore في تأمين أصولها الرقمية وتحقيق الامتثال.

يقول Vishal Gupta، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Seclore "يسعدنا أن يتم تكريمنا إلى جانب هذه الكوكبة الرائعة من الشركات المبتكرة في العام الحادي عشر من Cyber Defense Awards." "تُعد البيانات وبروتوكول الإنترنت (IP) بمثابة شريان الحياة للمؤسسات، ولكن الكثير من حلول الأمن الإلكتروني تركز على تأمين كل شيء ما عدا البيانات. نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في التحكم في أصولها الرقمية الأكثر حساسية من دون المساس بسهولة الاستخدام وتيسير التعاون. إن مكانتنا كأفضل شركة تُعد بمثابة شهادة على العمل الجاد الذي تقوم به الشركة، وما هي إلا البداية."

يقول Gary S. Miliefsky، ناشر في مجلة Cyber Defense Magazine "تُجسِّد Seclore ثلاث ميزات رئيسية نحكم بها على إمكانية تحقيقها للفوز وهي فهم تهديدات الغد، واليوم، وتوفير حل ميسور التكلفة والابتكار بطرق غير متوقعة يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر الإلكترونية واستباق الاختراق التالي بخطوة."

تأسست منصة Seclore في عام 2011، وتتألف من رؤى المخاطر وتصنيف البيانات وإدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات (EDRM) وتشفير البريد الإلكتروني، وتتمتع بخبرة متخصصة في الخدمات المالية والتصنيع وأشباه الموصلات والصناعات الدوائية. لمعرفة المزيد عن Seclore ومجموعة الإمكانات القوية التي تملكها المنصة، تفضل بزيارة .

يمكن العثور على القائمة الكاملة لجوائز Top InfoSec Innovators لعام 2023 هنا: .

نبذة عن Seclore

حماية البيانات الحساسة في العالم أينما كانت. تحمي Seclore الأصول الرقمية وتتحكم بها لمساعدة المؤسسات في سد فجوة أمن البيانات لديها للحيلولة دون سرقة البيانات وتحقيق الامتثال. يضمن نهجنا المرتكز على البيانات في ما يتعلق بالأمن وصول الأفراد المُصرَّح لهم فقط إلى الأصول الرقمية الحساسة، سواء داخل مؤسستهم وخارجها. يمكن للمؤسسات وضع سياسات تلقائية وتمكين المستخدمين من التحكم فيمن له الحق في الوصول وإلغاء حق الوصول الذي يتمتع به، فضلاً عن ماهية الوصول الذي لديه ومدته. تعرف على السبب وراء اختيار المؤسسات الرائدة مثل American Express وApplied Materials لشركة Seclore لحماية أصولها الرقمية والتحكم بها من دون التضحية بسلاسة التعاون ومشاركة البيانات.

نبذة عن Cyber Defense Awards

هذا هو العام الحادي عشر الذي تقوم فيه مجلة Cyber Defense Magazine بتكريم المبتكرين في مجال الأمن الإلكتروني، وفي هذه الحالة أفضل كبار مسؤولي أمن المعلومات على مستوى العالم (Top Global CISOs) لعام 2023، على منصة Cyber Defense Awards التابعة لنا. في هذه المسابقة، يضم حكام هذه الجوائز وغيرها من الجوائز المرموقة قدامى المحاربين في مجال الأمن الإلكتروني والروّاد والمؤثرون في السوق Gary Miliefsky من CDMG، والدكتورة Lindsey Polley de Lopez من VentureScope، وRobert R. Ackerman Jr.‎ من AllegisCyber، وDino Boukouris من Momentum Cyber وبتقدير كبير للقضاة الفخريين Robert Herjavec من Cyderes، والدكتور Peter Stephenson من CDMG وDavid DeWalt من NightDragon. يمكن العثور على جوائز Top InfoSec Innovators لعام 2023 هنا: ويمكن تنزيل تقرير Black Unicorn Report لعام 2023: والعثور على جوائز Top Global CISOs Winners لعام 2023، هنا: .

نبذة عن Cyber Defense Magazine

تأسست مجلة Cyber Defense Magazine في عام 2012 على يد Gary S. Miliefsky، قائد الفكر والمبتكر ورجل الأعمال المعترف به عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني، ولا يزال المصدر الرئيسي لمعلومات أمن تكنولوجيا المعلومات. ونخضع في الإدارة والنشر للمتخصصين في مجال أمن المعلومات من الأشخاص أصحاب الخلق والصدق والشغف ونعمل لأجلهم. وتدور مهمتنا في تبادل المعرفة المتطوّرة والقصص الواقعية والجوائز حول أفضل الأفكار والمنتجات والخدمات في صناعة تكنولوجيا المعلومات. ونقوم بتسليم المجلات الإلكترونية كل شهر عبر الإنترنت مجانًا، وتتوفر إصدارات خاصة محدودة حصريًا لمؤتمرات RSA وBlackHat وCyber Defense. تعرَّف على المزيد عنّا على . تُعد مجلة Cyber Defense Magazine عضوًا فخريًا في مجموعة Cyber Defense Media Group.

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