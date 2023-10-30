ما الفوائد الصحية للامتنان

(MENAFN
- Al Watan) 1. تقليل الشعور بالاكتئاب
وُجد أن الامتنان يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، حيث لوحظ أن الأفراد الذين يمارسون الامتنان ولديهم عقلية ممتنة يكونون أكثر رضا عن حياتهم ولديهم علاقات اجتماعية قوية مع من حولهم، ويحترمون ذاتهم إلى حدٍ كبير.
2. تخفيف الشعور بالقلق
عُدت ممارسة الامتنان طريقة أو أداة للتعامل مع حالة القلق، حيث يحارب التفكير السلبي بمختلف أنواعه بشكل منتظم، وذلك بتوجيه الأفكار على الوقت الحالي، والعودة للحاضر من خلال التخلص من عملية التفكير السلبي بشكل تام.
3. تعزيز صحة القلب
استطاعت إحدى المراجعات لبعض البحوث العلمية التي أجريت 2021 الكشف عن دور ممارسة الامتنان في خفض ضغط الدم الانبساطي، وهو ضغط الدم في فترة راحة القلب بين كل نبضة والأخرى، أيّ بمعنى آخر إن وجود أفكار ممتنة في عقلك يساعد على إبطاء وتنظيم عملية التنفس للمزامنة مع نبضات قلبك، وهذا كله مفيد لصحة القلب.
4. تخفيف التوتر
وُجد أن شعورك اللحظي بالامتنان يؤدي إلى إحداث بعض التغييرات الفسيولوجية في جسمك والتي تبدأ تأثيراتها في تنشيط الجهاز العصبي اللاودي (Parasympathetic nervous system)، وهو جزء من الجهاز العصبي الذي يساعد على عملية الهضم والشعور بالراحة والاسترخاء.
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