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ما الفوائد الصحية للامتنان

10/30/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. تقليل الشعور بالاكتئاب
وُجد أن الامتنان يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، حيث لوحظ أن الأفراد الذين يمارسون الامتنان ولديهم عقلية ممتنة يكونون أكثر رضا عن حياتهم ولديهم علاقات اجتماعية قوية مع من حولهم، ويحترمون ذاتهم إلى حدٍ كبير.
2. تخفيف الشعور بالقلق
عُدت ممارسة الامتنان طريقة أو أداة للتعامل مع حالة القلق، حيث يحارب التفكير السلبي بمختلف أنواعه بشكل منتظم، وذلك بتوجيه الأفكار على الوقت الحالي، والعودة للحاضر من خلال التخلص من عملية التفكير السلبي بشكل تام.
3. تعزيز صحة القلب
استطاعت إحدى المراجعات لبعض البحوث العلمية التي أجريت 2021 الكشف عن دور ممارسة الامتنان في خفض ضغط الدم الانبساطي، وهو ضغط الدم في فترة راحة القلب بين كل نبضة والأخرى، أيّ بمعنى آخر إن وجود أفكار ممتنة في عقلك يساعد على إبطاء وتنظيم عملية التنفس للمزامنة مع نبضات قلبك، وهذا كله مفيد لصحة القلب.
4. تخفيف التوتر
وُجد أن شعورك اللحظي بالامتنان يؤدي إلى إحداث بعض التغييرات الفسيولوجية في جسمك والتي تبدأ تأثيراتها في تنشيط الجهاز العصبي اللاودي (Parasympathetic nervous system)، وهو جزء من الجهاز العصبي الذي يساعد على عملية الهضم والشعور بالراحة والاسترخاء.

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