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شارع السويلم الثقافي يعود في نوفمبر

10/30/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد وزارة الثقافة لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان "شارع السويلم الثقافي" في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، لتُعيد من خلاله إحياء القيمة الثقافية لهذا الشارع الذي يُمثل وجهةً لألعاب الأطفال منذ القِدم. وصُمم هذا المهرجان بطريقةٍ إبداعية تعكس الحقب الزمنية التي عاصرت الشارع، مستوحيةً شكله من الخط الزمني للأجيال بدايةً من الخمسينات وحتى الألفية، ويبدأ هذا الخط من مدخل المهرجان المصمَّم على شكل فيلم تصوير ملون، ليعكس تجربةً مفعمة بالحياة تُجدّد الذكريات، ثم يمر بجميع أقسام المهرجان بحسب تسلسل الحقب الزمنية، وينتهي الخط بمسرح الأطفال الذي سيستضيف أهم وأشهر العروض المسرحية، بحيث تُقدَّم عروضُهم تلك في نهاية الأسبوع خلال مدة إقامة المهرجان.
وتبدأ الرحلة من قسم "الخمسينات" الذي سيعيش فيه الزوّار تجربةً استثنائية تحمل رسالةً عاطفية تربط الأطفال مع أهاليهم من خلال بوابة الزمن، كما يحتوي على ألعابٍ من ذلك الزمن، ويقدّم تجربةً لفيلمٍ كرتوني، وفيه منطقة المتاجر التي تضم متاجر تُباع فيها منتجاتٌ بطابع الخمسينات كالأكواب والملابس وخلافها، ومنطقة القهوة التي تأتي كمساحةٍ تُناسب الآباء بأغانٍ قديمة لفناني تلك الحقبة, وبعده قسم "الستينات" الذي يُجسّد مدخلُه أشهرَ ألعاب تلك الفترة "الدنانة".
ويشهد تفعيلاتٍ لشخصياتٍ مُكبَّرة من العروض الكرتونية التي ستُوظَّف في أماكن الجلوس ومساحات التفعيلات والتجارب، إلى جانب وضع رسومات بطريقةٍ إبداعية في مرافق المهرجان, وبعده ينتقل الزائر إلى قسم "السبعينات" الذي صُمم مدخلُه على شكل لعبة "طاق طاق طاقية" من خلال نموذج مُكبَّر من الطاقية التقليدية (طاقية زري) كُتبت عليها الجُملة التي كان يرددها الأطفال "رن رن يا جرس"، وأما على امتداد الشارع فستكون اللُّوَح الإرشادية مستوحاةً بطريقةٍ جميلة من الشخصيات الكرتونية، ومنه يصل الزائر إلى قسم "الثمانينات" الذي يضم مدخلُه تصميماً مُكَّبراً من لعبة هاتف الثرثرة (ChatterTelephone)، وعلى امتداد الشارع ستُزيَّن الأرصفة وأرضية الشارع بأشهر المسلسلات الكرتونية في تلك الفترة، كما يضم القسم حافلة الكتب المصوَّرة التي ستحتوي على مجلاتٍ نادرة للقصص المصورة الأشهر في تلك الحقبة، وسيتم كذلك عرض كُتبٍ مصوَّرة تتم كتابتها ورسمها من قِبل كُتّاب ورسامين سعوديين لقصصٍ مُثرية من الثقافة السعودية.
وأما حقبة "التسعينات" فسيُعاد في قسمها تصميم أشهر ألعاب جيل هذه الحقبة، والأتاري المحمول، وذراع كمبيوتر العائلة، ولوح لعبة الحظ، وستوضع نماذج كروية قابلة للنفخ على شكل مصاقيل بين المباني أو لإغلاق الشوارع الفرعية، وستُوَزَّع على امتداد الشارع مُجسماتٌ لأبرز المسلسلات الكرتونية، على أن يضم القسم منطقةً للمطاعم والتسالي، والألعاب الحركية والتكنولوجية التي اشتهرت في تلك الحقبة.
وأخيراً يأتي قسم "الألفية" الذي سيُحاكي التطور المتسارع في التكنولوجيا والألعاب، حيث سيجري تصميمُ المدخل بشكلٍ تقني يستعرض الشخصياتِ الكرتونية منذ بداية الألفية حتى الآن، وسيتم تزيين مخارج الشوارع الفرعية عبر جدرانٍ من الجبس قابلةٍ للإزالة، وفي نهايته سيجد الزائر أمامه منطقة الألعاب التي تجمع بين جميع الألعاب الواقعية والافتراضية.
ويضم المهرجان منطقة "تحدِّي الأجيال" التي ستكون فيها تحديات بين جيل الآباء والأبناء عبر أشهر أجهزة اللعب بوجود جلسات مريحة يُرسَم عليها شخصياتٌ كرتونية متنوعة من كل جيل، ليعيش الطفل عبر تقنية الواقع الافتراضي القُوى الخارقة لأولئك الأبطال بشكلٍ عميق، لتُشبِعَ لديه حسَّ المغامرة، حيث تعرض التجربة القدرةَ على التقلص، والقدرة على الطيران وحمل الأشياء الثقيلة، والقدرة على السرعة الهائلة وإيجاد شحنات البرق.

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