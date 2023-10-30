Monday, 30 October 2023 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


35 % من الولادات قيصرية والتأمين يغطي 26.3%

10/30/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت نسبة الولادات القيصرية في المملكة 35% خلال العام الجاري من 2023 مقابل 64.9% ولادات طبيعية، وذلك بحسب تقرير إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
زيارات مقدمي الرعاية
بينت نتائج المسح أن 88.8% من النساء قمن بزيارة مقدمي الرعاية الصحية المرخصين 4 مرات على الأقل قبل الولادة، كما أن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة في أثناء الولادة بلغت 99.8% من أجل ضمان ولادات آمنة.
تكاليف الحمل والولادة
كما بينت نتائج المسح أن نسبة تغطية تكاليف الرعاية الصحية في أثناء الحمل والولادة عبر التأمين الطبي الخاص بلغت 26.3%، في حين بلغت نسبة الدفع نقدا أو بالبطاقة الائتمانية 13.5%.
وسائل تنظيم الأسرة
بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي في سن الإنجاب، وحصلن بشكل مرض على احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 53.6%.
الرياض تتصدر الزيارات
بلغت النسبة المئوية لعدد زيارات رعاية ما قبل الولادة للمولود الأخير في حائل هي الأعلى بواقع 97.8% يليها الرياض (96.8%) ثم الجوف ثالثا (95.7%).
الفئة العمرية الأعلى
بلغت النسبة المئوية لعدد زيارات رعاية ما قبل الولادة للمولود الأخير للفئة العمرية من (15-19 عاما) أولا بواقع 100%، يليها 91.7% للفئة العمرية من (40-44 عاما) ثانيا، ثم 91.% لكل من الفئة العمرية من 20-24 عاما و35-39 عاما.
مراحل جمع المعلومات
تم جمع المعلومات في مسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية في 2023 على مرحلتين: الأولى كانت عبر مرحلة الاتصال الهاتفي (CATI)، والثانية من خلال الرابط الإلكتروني CAWI حيث جمعت بيانات عينة من النساء في سن الخصوبة (15-49 سنة) ممثلات لكافة الأفراد في جميع المناطق الإدارية بالمملكة، حيث تم اختيار عينة المسح بتحديد 51720 امرأة كعينة مختارة وممثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة، وموزعة حسب المناطق الإدارية.
واشتملت النشرة على عدة أقسام، هي الصحة الإنجابية وصحة الأم، والرعاية الصحية للحوامل، والرعاية الصحية بع الولادة، وتنظيم الأسرة.

MENAFN30102023000089011017ID1107336709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث