35 % من الولادات قيصرية والتأمين يغطي 26.3%

(MENAFN
- Al Watan) بلغت نسبة الولادات القيصرية في المملكة 35% خلال العام الجاري من 2023 مقابل 64.9% ولادات طبيعية، وذلك بحسب تقرير إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
زيارات مقدمي الرعاية
بينت نتائج المسح أن 88.8% من النساء قمن بزيارة مقدمي الرعاية الصحية المرخصين 4 مرات على الأقل قبل الولادة، كما أن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة في أثناء الولادة بلغت 99.8% من أجل ضمان ولادات آمنة.
تكاليف الحمل والولادة
كما بينت نتائج المسح أن نسبة تغطية تكاليف الرعاية الصحية في أثناء الحمل والولادة عبر التأمين الطبي الخاص بلغت 26.3%، في حين بلغت نسبة الدفع نقدا أو بالبطاقة الائتمانية 13.5%.
وسائل تنظيم الأسرة
بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي في سن الإنجاب، وحصلن بشكل مرض على احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 53.6%.
الرياض تتصدر الزيارات
بلغت النسبة المئوية لعدد زيارات رعاية ما قبل الولادة للمولود الأخير في حائل هي الأعلى بواقع 97.8% يليها الرياض (96.8%) ثم الجوف ثالثا (95.7%).
الفئة العمرية الأعلى
بلغت النسبة المئوية لعدد زيارات رعاية ما قبل الولادة للمولود الأخير للفئة العمرية من (15-19 عاما) أولا بواقع 100%، يليها 91.7% للفئة العمرية من (40-44 عاما) ثانيا، ثم 91.% لكل من الفئة العمرية من 20-24 عاما و35-39 عاما.
مراحل جمع المعلومات
تم جمع المعلومات في مسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية في 2023 على مرحلتين: الأولى كانت عبر مرحلة الاتصال الهاتفي (CATI)، والثانية من خلال الرابط الإلكتروني CAWI حيث جمعت بيانات عينة من النساء في سن الخصوبة (15-49 سنة) ممثلات لكافة الأفراد في جميع المناطق الإدارية بالمملكة، حيث تم اختيار عينة المسح بتحديد 51720 امرأة كعينة مختارة وممثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة، وموزعة حسب المناطق الإدارية.
واشتملت النشرة على عدة أقسام، هي الصحة الإنجابية وصحة الأم، والرعاية الصحية للحوامل، والرعاية الصحية بع الولادة، وتنظيم الأسرة.
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