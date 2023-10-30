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المنزل الذكي.. دراسة تكشف عن تهديدات أمنية مقلقة

10/30/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر باحثون دوليون تحذيرا شديدا من مخاوف الأمن والخصوصية الكامنة داخل المنازل الذكية. وتمكن العلماء في شركة IMDEA Networks وجامعة "نورث إيسترن" الأمريكية، من إظهار مجموعة متنوعة من تهديدات الأمان والخصوصية بسبب تفاعلات الشبكة المحلية لأجهزة إنترنت الأشياء وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
ومع استمرار تطور المنازل الذكية، فإنها تشمل مجموعة واسعة من أجهزة إنترنت الأشياء التي تركز على المستهلك، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية والمساعدين الافتراضيين وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.
تأتي هذه الأجهزة مزودة بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار مختلفة يمكنها إدراك الأنشطة داخل مساحاتنا الأكثر حميمية - منازلنا. ومع ذلك، هل يمكننا حقا الوثوق بهذه الأجهزة للتعامل مع البيانات الحساسة التي تجمعها وحمايتها؟
وقال الأستاذ المشارك في علوم الكمبيوتر والمدير التنفيذي لمعهد الأمن السيبراني والخصوصية في جامعة نورث إيسترن ديفيد شوفنيس: "عندما نفكر في ما يحدث بين جدران منازلنا، فإننا نفكر فيه كمكان خاص موثوق به. في الواقع ، نجد أن الأجهزة الذكية في منازلنا تخترق حجاب الثقة والخصوصية - بطرق تسمح لأي شركة تقريبا بمعرفة الأجهزة الموجودة في منزلك، ومعرفة متى تكون في المنزل، ومعرفة مكان منزلك أيضا". وأضاف: "لا يتم الكشف عن هذه السلوكيات بشكل عام للمستهلكين ، وهناك حاجة إلى حماية أفضل في المنزل."
نتائج مقلقة
بالنسبة للدراسة، تعمق الباحثون في تعقيدات تفاعلات الشبكة المحلية بين 93 جهازا لإنترنت الأشياء وتطبيقات الهاتف المحمول وتمكنوا من الكشف عن العديد من مخاوف الأمان والخصوصية التي لم يتم الكشف عنها سابقا مع آثار في العالم الحقيقي.
على عكس التصور الشائع بأن الشبكات المحلية هي بيئات آمنة، تسلط الدراسة الضوء على التهديدات الجديدة المرتبطة بالتعرض غير المقصود للبيانات الحساسة بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء داخل الشبكات المحلية باستخدام بروتوكولات قياسية مثل UPnP أو mDNS. وتشمل هذه التهديدات الكشف عن أسماء الأجهزة الفريدة، وحتى الموقع الجغرافي للأسر. ويمكن استغلالها من قبل الشركات المشاركة في رأسمالية المراقبة دون علم المستخدمين.
ووجدت الدراسة دليلا على أن أجهزة إنترنت الأشياء تعرض عن غير قصد معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII) واحدة على الأقل، مثل عنوان الأجهزة الفريد (MAC) أو UUID أو أسماء الأجهزة الفريدة، في الآلاف من المنازل الذكية.
السلاح القوي لبروتوكولات الشبكة المحلية
تؤكد الدراسة كيف يمكن لبروتوكولات الشبكة المحلية أن تعمل كقنوات جانبية للوصول إلى البيانات المحمية نظريا بواسطة أذونات تطبيقات الأجهزة المحمولة، مثل المواقع المنزلية.
وتظهر الدراسة أن بروتوكولات الشبكة المحلية التي تستخدمها أجهزة إنترنت الأشياء ليست محمية بما فيه الكفاية وتكشف معلومات حساسة عن المنزل واستخدام الأجهزة.

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