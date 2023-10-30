سوق الأسهم السعودية ينهي تداولاته كاسبا 53 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 53 نقطة عند مستوى 10535 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وملاذ للتأمين، وكابلات الرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، ومرافق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ومبكو، والأسماك، وصناعات الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و3.36% .
فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات التعاونية، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.59 نقاط ليقفل عند مستوى 22490.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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