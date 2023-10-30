Monday, 30 October 2023 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الأسهم السعودية ينهي تداولاته كاسبا 53 نقطة

10/30/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 53 نقطة عند مستوى 10535 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وملاذ للتأمين، وكابلات الرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، ومرافق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ومبكو، والأسماك، وصناعات الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و3.36% .
فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات التعاونية، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.59 نقاط ليقفل عند مستوى 22490.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN30102023000089011017ID1107336705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث