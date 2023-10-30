Monday, 30 October 2023 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنجاز 35% من مشروع تطوير مركز القبلتين الحضاري في المدينة

10/30/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تنفيذ أعمال مشروع مركز القبلتين الحضاري على مساحة 50.200 متر مربع، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة للزوار والمصلين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستيعاب أكثر من 13000 مصلٍ، بما يعزز التنمية العمرانية والاقتصادية، ويساعد على حماية النسيج والمواقع الحضرية وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية في هذا الموقع المرتبط بذاكرة التاريخ الإسلامي.
ويأتي المشروع ضمن المشاريع الحضارية التي تُجسد اهتمام حكومة المملكة بالمدينة المنورة في جميع المجالات، ويرسم ملامح من صور العناية والرعاية التي تقدمها الدولة في سبيل تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزوار بما يسهم في إثراء تجربتهم خلال زيارتهم المملكة.
وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من المشروع 35% والتي تشمل المنطقة الجنوبية للمسجد على مساحة 38 ألف متر مربع، حيث تشمل المرحلة تنفيذ المواقف السطحية ومبنى المركز الثقافي ومبنى المعلومات، بالإضافة إلى مبنى المعارض والمبنى التجاري، وكذلك مبنى الممر المرتبط مع حديقة القبلتين والساحات المحيطة بالمسجد فضلاً عن تهيئة المواقف المخصصة للحافلات.
وكانت هيئة تطوير المنطقة قد أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 12.2 ألف متر مربع لتشمل ساحات المسجد وساحة الأنشطة وخدمات المصاعد والسلالم الكهربائية ومجمعات الوضوء ومباني الخدمات العامة ومواقف السيارات في نطاق المسجد والمواقع المخصصة للانتظار والاستراحة للمصلين والزوار، فيما يجري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع التي تشمل تأهيل وتطوير الأحياء السكنية المحيطة بالمسجد ضمن برنامج "أنسنة المدينة" وتأتي في إطار إعادة تأهيل المناطق غير المنظمة وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.
ويُعد مشروع مركز القبلتين الحضاري أحد المشاريع التطويرية التي تشهدها مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة بهدف تعزيز البُعد التاريخي لها من خلال إضافة عناصر معمارية وثقافية ووسائل إرشادية تبرز قيمتها الحضارية إلى جانب استثمار المقومات الاجتماعية والاقتصادية لها بما يدعم منظومة العمل التكاملي الذي تشهده المنطقة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله .

MENAFN30102023000089011017ID1107336703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث