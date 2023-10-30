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جامعة الملك فيصل تستعد لإطلاق مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

10/30/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت جامعة الملك فيصل استعداداتها لإطلاق مؤتمر هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والمعرض المصاحب يوم غدٍ الثلاثاء، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والمبتكرين، وذلك في مقر الجامعة بالأحساء.
وأوضحت الجامعة أن الهاكاثون الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام , يهدف إلى دمج مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين فرق لابتكار حلول رقمية وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي واستدامة للبيئة إضافة إلى استعراض 202 مشروع مسجل في الهاكاثون، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومحاضرات وجلسات علمية متخصصة في الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن الهاكاثون يحتوي على أربعة مسارات في الاستدامة البيئية وهي مسار حماية البيئة والحد من التلوث، إدارة المخلفات وتدوير النفايات، ترشيد استهلاك المياه، الطاقة المستدامة، إضافة إلى خمسة مسارات في الأمن الغذائي والمتمثلة في مسار الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة وجودة الغذاء، وتنمية الإنتاج النباتي والحيواني، والحد من الآفات النباتية والأوبئة الحيوانية، وسلسة التوريد الغذائية اللوجستية.

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