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تبوك تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار بـ26.6 ملم

10/30/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة تبوك أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الأحد، حيث بلغت (26.6) ملم في مطار تبوك، و (15.0) ملم في تيماء. جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في جميع مناطق المملكة، من خلال (87) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.
وسجّلت رحيب بتبوك (14.4) ملم، والعسافية (9.2) ملم، وعلقان حقل (7.0) ملم، فيما سجّلت العلا في منطقة المدينة المنورة (22.0) ملم، والحسو - الحناكية (21.6) ملم، والصويدرة (17.4) ملم، واليتمة - وادي الفرع (11.6) ملم.
وفي بقية المناطق، سجّلت فرسان في منطقة جازان (19.0) ملم، ومطار جازان (16.0) ملم، وقيادة حرس الحدود بجازان (12.0) ملم، وميناء جازان (11.0) ملم، وفي منطقة الجوف، سجّلت ميقوع بطبرجل (13.4) ملم، ودومة الجندل (12.2) ملم، وأبو عجرم بدومة الجندل (11.2)، ومحطة القطار بدومة الجندل (10.8) ملم. وسجّل المركز الوطني للأرصاد بأبها في منطقة عسير (11.2) ملم، ورجال ألمع (9.6) ملم، والشغف بأبها (8.8) ملم. وفي منطقة مكة المكرمة، سجّلت الشفا بمحافظة الطائف (7.4) ملم، والهدا (5.0) ملم، وغميقة بالليث (6.0) ملم، فيما سجّلت بلجرشي في منطقة الباحة (6.0) ملم، والمخواة (5.0) ملم. وفي منطقة حائل، سجّل مطار حائل (2.0) ملم، وجبة حائل (1.3) ملم.
بينما سجّل مطار عرعر في منطقة الحدود الشمالية (1.5) ملم، ومطار القصيم في منطقة القصيم (0.5) ملم. وكانت منطقة مكة المكرمة قد سجّلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة أمس الأول السبت؛ حيث بلغت (42.0) ملم في سد الليث بمحافظة الليث، و(37.9) في الرصيفة بمكة، فيما سجّل حي الجامعة في محافظة جدة (37.6) ملم، والجموم (37.2) ملم.

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