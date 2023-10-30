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العنابي يوقف مغامرات النجمة

10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الفيصلي المقعد الأول في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على مضيفه النجمة 3/ صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح مباريات دور الـ16 للبطولة الأغلى.
سجل للعنابي لوكاس دي سوزا ((4، 51))، ويزيد جوشان ((45+4)).

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