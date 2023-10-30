العنابي يوقف مغامرات النجمة
التاريخ
10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN
- Al Watan) حجز الفيصلي المقعد الأول في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على مضيفه النجمة 3/ صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح مباريات دور الـ16 للبطولة الأغلى.
سجل للعنابي لوكاس دي سوزا ((4، 51))، ويزيد جوشان ((45+4)).
MENAFN30102023000089011017ID1107336699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.