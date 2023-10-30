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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النرويجي

10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.
وثمّن وزير الخارجية خلال الاتصال، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، حيث شدد الأمير فيصل على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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