وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النرويجي

(MENAFN
- Al Watan) أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.
وثمّن وزير الخارجية خلال الاتصال، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، حيث شدد الأمير فيصل على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
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