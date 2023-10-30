حصيلة جديدة: 8300 شهداء غزة غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 8306 شهداء.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من بين الشهداء 3457 طفلا و2136 امرأة، لافتا إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ21 ألف شخص.
وأضاف المتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، مطالبا جميع الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية.
وناشد المتحدث سكان القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى، مؤكدا خروج 25 مشفى في القطاع عن الخدمة إلى جانب 25 سيارة إسعاف.
كما ناشد مصر بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.
من جانبها أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.
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