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حصيلة جديدة: 8300 شهداء غزة غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن

10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 8306 شهداء.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من بين الشهداء 3457 طفلا و2136 امرأة، لافتا إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ21 ألف شخص.
وأضاف المتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، مطالبا جميع الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية.
وناشد المتحدث سكان القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى، مؤكدا خروج 25 مشفى في القطاع عن الخدمة إلى جانب 25 سيارة إسعاف.
كما ناشد مصر بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.
من جانبها أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

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