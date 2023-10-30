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مسؤول أممي: الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته على الإطلاق

10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية مارتن غريفيثس "أن الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته على الإطلاق".
ووصل مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الأعمال العدائية من قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.
وقال غريفيثس في بيان صحفي اليوم، إنه سيبحث مع جميع الأطراف كيفية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مطالباً كل الأطراف بالإفراج عن الرهائن، وحماية المدنيين أينما كانوا، والسماح بتوصيل المساعدة بشكل عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف غريفيثس، الذي يتولى أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن المدنيين قد عانوا بما فيه الكفاية، معرباً عن تطلعه للقاء فريق مكتبه في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي وصف عملهم بالبطولي.

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