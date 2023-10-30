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في موسم الرياض 2023.. حديقة السويدي تبدأ فعالياتها بالأسبوع الهندي

10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أمس ضمن الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض 2023، فعاليات الأسبوع الهندي، في منطقة حديقة السويدي التي استقبلت الزوار بفضاء ثري وعروض متنوعة، ومجموعة من التجارب المميزة لمختلف فئات الزوار شملت عددا من البازارات التي تحتوي عددا من المذاقات الهندية المتنوعة.
وحضر فعاليات الأسبوع الهندي مجموعة من فناني الهند المحليين والعالميين، كما ضمت مسيرة تصاحبها عروض موسيقية متنوعة، وحضور واسع من الزوار الذين يتعرفون على الثقافة الهندية من خلال فعاليات موسم الرياض.
وتحتضن منطقة حديقة السويدي مهرجانًا أسبوعيا يعكس ثقافات عدد من الدول، بطريقة تهدف لتعريف الزوار بأنماط العيش في تلك الدول، من حيث العادات، والموسيقى، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والرقص الشعبي وعدد من التقاليد المرتبطة بتلك الدول.
وتتضمن الفعاليات بمنطقة حديقة السويدي بازارات أسبوعية تعود لثقافات مختلفة، إضافة إلى عروض فنية وحفلات غنائية متنوعة على المسرح، إضافة إلى جلسات خارجية، وألعاب ممتعة في مختلف جنبات الحديقة التي تقع في غرب العاصمة الرياض.
وتتيح المنطقة لزوارها الأطفال الاستمتاع بفعاليات متنوعة ما بين ركوب الدراجات، والرسم، والحرف اليدوية، في رحلة مليئة بالأنشطة والمجالات المتنوعة التي تمزج بين إكساب المهارات والتعليم والموهبة.
وتتميز حديقة السويدي التي يعود تأسيسها إلى عام 1983م، بأجوائها الجميلة ومرافقها الحيوية، التي تحتوي أماكن مخصصة لتنزه العائلات، ومسارات للمشي والجري، وأماكن الجلوس، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، في مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع جنوب غرب العاصمة الرياض.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

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