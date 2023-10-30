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غولف السيدات: أليسون لي تحلق بلقب الأفراد في بطولة أرامكو

10/30/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أحرزت الأميركية أليسون لي، لقب منافسات الأفراد في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية لغولف السيدات، التي أقيمت على ملعب نادي الرياض للغولف، وتُعد أول بطولة احترافية للغولف تقام في العاصمة الرياض، بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار (500 ألف دولار لكل من منافسات الفرق والأفراد).
ونجحت أليسون لي في انتزاع اللقب الفردي، من خلال تسجيلها 29 ضربة تحت المعدل، وكانت قد حافظت على صدارة الترتيب طوال أيام البطولة متفوقة على نخبة اللاعبات العالميات المشاركات، لتحقق ثاني لقب شخصي ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق بعد فوزها الأول في سوتوجراندي عام 2021، وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية البالغة 500 ألف دولار.
وحلت الإسبانية كارلوتا سيجاندا في المركز الثاني، بتسجيلها 21 ضربة تحت المعدل، وجاءت خلفها في المركز الثالث الإنجليزية تشارلي هول بتسجيلها 18 ضربة تحت المعدل.
وكانت أليسون لي قد عادلت في اليوم الأول من البطولة، الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية بتاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح أيضاً في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل. واستطاعت في اليوم الثاني أن تتخطى الرقم القياسي المسجل لأقل عدد ضربات تحت المعدل خلال 36 ضربة بتسجيلها (22 ضربة تحت المعدل) في تاريخ جميع بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
وقالت أليسون لي: ((لعبت بطريقة مميزة هذا الأسبوع، وقمت بتسديد ضربات قصيرة جيدة، نجحت في إيصال الكرة لمناطق منحتني الفرصة لإحراز العديد من الضربات تحت المعدل، وتمكنت من تسجيل معظمهم من خلال اللعب بجرأة أكبر. وبثقة أعلى. استمتعت كثيراً باللعب هنا في الرياض وسعيدة بهذا الإنجاز، حيث إن تحقيق الفوز في مثل هذه البطولات صعب بالفعل؛ فهناك كثير من اللاعبات اللاتي بإمكانهن تقديم مستويات ممتازة)).
وأضافت: ((أشكر (غولف السعودية) و(أرامكو) و(صندوق الاستثمارات العامة) على إقامة هذا الحدث، أحب أن أكون موجوداً في المملكة، واللعب في البطولات التي تقام هنا. وأشكر القائمين على نادي الرياض للغولف، فقد ترتب عليهم القيام بكثير من العمل حتى يصبح الملعب جاهزاً وجميع المعنيين قاموا بعمل استثنائي. أشعر دائماً بترحيب كبير وسأعود مرة أخرى بكل تأكيد)).
وكان فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا الذي يضم كل من الإيطالية أليساندرا فإنالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل، أحد مواهب ((غولف السعودية))، قد نجح في ثاني أيام البطولة بالفوز بلقب منافسات الفرق، بتسجيلهم 43 ضربة تحت المعدل منحتهم لقب منافسات الفرق وأكبر حصة من مجموع الجوائز.
وبذلك تختتم سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من ((صندوق الاستثمارات العامة)) بطولاتها في روزنامة هذا العام، مع استعداد نخبة لاعبات الغولف عالمياً للعودة للمشاركة في نسختها للعام المقبل، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

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