غولف السيدات: أليسون لي تحلق بلقب الأفراد في بطولة أرامكو

(MENAFN
- Al Watan) أحرزت الأميركية أليسون لي، لقب منافسات الأفراد في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية لغولف السيدات، التي أقيمت على ملعب نادي الرياض للغولف، وتُعد أول بطولة احترافية للغولف تقام في العاصمة الرياض، بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار (500 ألف دولار لكل من منافسات الفرق والأفراد).
ونجحت أليسون لي في انتزاع اللقب الفردي، من خلال تسجيلها 29 ضربة تحت المعدل، وكانت قد حافظت على صدارة الترتيب طوال أيام البطولة متفوقة على نخبة اللاعبات العالميات المشاركات، لتحقق ثاني لقب شخصي ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق بعد فوزها الأول في سوتوجراندي عام 2021، وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية البالغة 500 ألف دولار.
وحلت الإسبانية كارلوتا سيجاندا في المركز الثاني، بتسجيلها 21 ضربة تحت المعدل، وجاءت خلفها في المركز الثالث الإنجليزية تشارلي هول بتسجيلها 18 ضربة تحت المعدل.
وكانت أليسون لي قد عادلت في اليوم الأول من البطولة، الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية بتاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح أيضاً في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل. واستطاعت في اليوم الثاني أن تتخطى الرقم القياسي المسجل لأقل عدد ضربات تحت المعدل خلال 36 ضربة بتسجيلها (22 ضربة تحت المعدل) في تاريخ جميع بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
وقالت أليسون لي: ((لعبت بطريقة مميزة هذا الأسبوع، وقمت بتسديد ضربات قصيرة جيدة، نجحت في إيصال الكرة لمناطق منحتني الفرصة لإحراز العديد من الضربات تحت المعدل، وتمكنت من تسجيل معظمهم من خلال اللعب بجرأة أكبر. وبثقة أعلى. استمتعت كثيراً باللعب هنا في الرياض وسعيدة بهذا الإنجاز، حيث إن تحقيق الفوز في مثل هذه البطولات صعب بالفعل؛ فهناك كثير من اللاعبات اللاتي بإمكانهن تقديم مستويات ممتازة)).
وأضافت: ((أشكر (غولف السعودية) و(أرامكو) و(صندوق الاستثمارات العامة) على إقامة هذا الحدث، أحب أن أكون موجوداً في المملكة، واللعب في البطولات التي تقام هنا. وأشكر القائمين على نادي الرياض للغولف، فقد ترتب عليهم القيام بكثير من العمل حتى يصبح الملعب جاهزاً وجميع المعنيين قاموا بعمل استثنائي. أشعر دائماً بترحيب كبير وسأعود مرة أخرى بكل تأكيد)).
وكان فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا الذي يضم كل من الإيطالية أليساندرا فإنالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل، أحد مواهب ((غولف السعودية))، قد نجح في ثاني أيام البطولة بالفوز بلقب منافسات الفرق، بتسجيلهم 43 ضربة تحت المعدل منحتهم لقب منافسات الفرق وأكبر حصة من مجموع الجوائز.
وبذلك تختتم سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من ((صندوق الاستثمارات العامة)) بطولاتها في روزنامة هذا العام، مع استعداد نخبة لاعبات الغولف عالمياً للعودة للمشاركة في نسختها للعام المقبل، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
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