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توقيع اتفاقية أولية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتجات الإنسولين

10/30/2023 2:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية أولية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتجات الإنسولين على هامش ملتقى الصحة العالمي، بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، وشركة سانوفي وتحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الصحة فهد الجلاجل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن توطين صناعة ونقل معرفة منتجات الإنسولين سيساهم في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية، حيث يمثل هذا المجال أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي ضمن سياق برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأضاف السماري أن الهيئة ساهمت من خلال العديد من المبادرات النوعية في تعزيز الصحة الوقائية المتوافقة مع جهود منظومة الصناعة و الثروة المعدنية على توطين الصناعات ذات الأولوية عبر لجنة صناعة اللقاحات و الادوية الحيوية و لجنة تطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي و الدوائي، معبرا عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقية، وتمثَّلت في وزارة الصحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الهيئة نحو تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز ريادتها في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها.
يذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على إنفاذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بموجب المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي منحتها صلاحية التعاقد على هذا الأسلوب واستقبال الطلبات من الجهات الحكومية الأخرى.

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