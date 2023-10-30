وزير الإنتاج الحربي يبحث مع الماكو التعاون في إنتاج أنظمة الطاقة الكهربائية والمحوّلات

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور مهندس بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية“الماكو” سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من ضمنها التعاون في مجال إنتاج مكونات المحوّلات (الجافة/ الزيتية/ القدرة) والتي تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بالإستفادة من خبرات شركـة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة“الماكو”.

واستعرض الوزير“محمد صلاح” دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، لافتاً إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تضم قدرات وخبرات بشرية وفنية وتكنولوجية متميزة يتم العمل على تطويرها بإستمرار .

واوضح أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والمساهمة في تعزيز مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أوضح د. مهندس بسيم سامى يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية“الماكو” أن الشركة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة بالدولة المصرية ساهم في تعزيز قطاع صناعة المحوّلات وخطوط نقل الكهرباء وزيادة الطلب عليها والتعاقدات الخاصة بها، مشيداً بإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وقدراتها الفنية والتصنيعية والتكنولوجية والتي تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة وفي التوقيتات الزمنية المحددة، معرباً عن تطلّع شركة“الماكو” للتعاون مع“الإنتاج الحربي” في مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للأمام بالإستفادة من القدرات المحلية.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات التي تساهم في تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة إيماناً بالأهمية القصوى لهذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين .

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





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