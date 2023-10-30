ماليزيا وسنغافورة تجريان دراسة مشتركة لتعزيز المنطقة الاقتصادية الخاصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، أن بلاده وماليزيا تجريان دراسة مشتركة حول سبل تعزيز النظام البيئي للمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لمعرفة ما يجب التركيز عليه لتحسين المنطقة المذكورة في المستقبل.

وأوضح“لي” – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) – أن البلدين سيقومان بتوقيع مذكرة تفاهم استناداً إلى نتائج الدراسة التي كان من المأمول أن يتم توقيعها مطلع العام المقبل.

وأضاف:“مبدئياً، أنا واثق من أن هناك 3 أشياء عليكم القيام بها (لتعزيز المنطقة الاقتصادية الخاصة)، أولاً، تحسين تدفق البضائع بين الجانبين لأن هذه المنطقة ستنسق ترتيبات ضريبية خاصة ومستودعات جمركية من أجل تدفقات حدودية أكثر سهولة، وثانياً، أن ترتيبات تدفق أفضل وأسهل للأفراد الذين يشغلون في كلتا الدولتين، حتى يمكن للشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة توظيف العمال الذين تحتاجهم منهم المهنيين، والعمال المهرة، والعمال العموميين، وثالثاً، أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لتنمية مشروع منطقة إسكندر بماليزيا وكذلك سنغافورة.

ويقوم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حالياً بزيارة عمل إلى سنغافورة تستغرق يومين بدءاً من أمس الأحد، بالتزامن مع الجلسة الـ10 لقادة ماليزيا وسنغافورة.





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