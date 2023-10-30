ماليزيا وسنغافورة تجريان دراسة مشتركة لتعزيز المنطقة الاقتصادية الخاصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، أن بلاده وماليزيا تجريان دراسة مشتركة حول سبل تعزيز النظام البيئي للمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لمعرفة ما يجب التركيز عليه لتحسين المنطقة المذكورة في المستقبل.
وأوضح“لي” – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) – أن البلدين سيقومان بتوقيع مذكرة تفاهم استناداً إلى نتائج الدراسة التي كان من المأمول أن يتم توقيعها مطلع العام المقبل.
وأضاف:“مبدئياً، أنا واثق من أن هناك 3 أشياء عليكم القيام بها (لتعزيز المنطقة الاقتصادية الخاصة)، أولاً، تحسين تدفق البضائع بين الجانبين لأن هذه المنطقة ستنسق ترتيبات ضريبية خاصة ومستودعات جمركية من أجل تدفقات حدودية أكثر سهولة، وثانياً، أن ترتيبات تدفق أفضل وأسهل للأفراد الذين يشغلون في كلتا الدولتين، حتى يمكن للشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة توظيف العمال الذين تحتاجهم منهم المهنيين، والعمال المهرة، والعمال العموميين، وثالثاً، أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لتنمية مشروع منطقة إسكندر بماليزيا وكذلك سنغافورة.
ويقوم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حالياً بزيارة عمل إلى سنغافورة تستغرق يومين بدءاً من أمس الأحد، بالتزامن مع الجلسة الـ10 لقادة ماليزيا وسنغافورة.
أ ش أ
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