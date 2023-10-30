محمد العريان: استمرار الصراع في الشرق الأوسط ينذر بعدوى مالية عالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” الإثنين، إنه مع دخول الصراع في الأراضي الفلسطينية أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد.
وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين في“أليانز” خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” على هامش قمة إدارة الاستثمار البديل في دبي، أنه كلما طال أمد القتال، زادت فرصة تصاعده إلى صراع إقليمي له تداعيات على الأسواق المالية العالمية.
وتابع“العريان” تحذيره بالقول:“كلما زاد خطر التصعيد، زاد خطر انتقال العدوى إلى بقية العالم من حيث الاقتصاد والتمويل”.
وأشار إلى أن مثل هذه العدوى ستؤدي إلى تفاقم القضايا السائدة بالفعل التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الركود والتضخم المرتفع والتجزئة الواسعة للأسواق، مضيفًا:“هذا الصراع، يضخم جميع التحديات الكبيرة الموجودة بطريقة ما”.
أرقام
MENAFN30102023000202011048ID1107336685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.