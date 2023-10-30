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محمد العريان: استمرار الصراع في الشرق الأوسط ينذر بعدوى مالية عالمية

10/30/2023 2:18:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” الإثنين، إنه مع دخول الصراع في الأراضي الفلسطينية أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد.

وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين في“أليانز” خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” على هامش قمة إدارة الاستثمار البديل في دبي، أنه كلما طال أمد القتال، زادت فرصة تصاعده إلى صراع إقليمي له تداعيات على الأسواق المالية العالمية.

وتابع“العريان” تحذيره بالقول:“كلما زاد خطر التصعيد، زاد خطر انتقال العدوى إلى بقية العالم من حيث الاقتصاد والتمويل”.

وأشار إلى أن مثل هذه العدوى ستؤدي إلى تفاقم القضايا السائدة بالفعل التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الركود والتضخم المرتفع والتجزئة الواسعة للأسواق، مضيفًا:“هذا الصراع، يضخم جميع التحديات الكبيرة الموجودة بطريقة ما”.


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