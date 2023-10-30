فورد توسع شبكتها الخاصة بشحن السيارات الكهربائية وترفع مساهمة تسلا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“فورد موتور” الإثنين، إنها ستوسع شبكة“بلو أوفال BlueOval” لشحن السيارات الكهربائية، والمخصصة لعملائها في أمريكا الشمالية بنسبة 25% لتشمل أكثر من 106 آلاف شاحن إجمالاً.
وأوضحت صانعة السيارات الأمريكية، أنها ستضيف أكثر من 15 ألف شاحن فائق السرعة والتابع لشركة“تسلا” إلى شبكة شحن السيارات الكهربائية الخاصة بها، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة، والبالغة 12 ألف شاحن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
وقال البيان، إن شركات“فرانسيس إنرجي Francis Energy” و”بلينك Blink” و”رد إي Red E” ستضيف أكثر من 10 آلاف شاحن جديد إلى الشبكة في الولايات المتحدة وكندا، حسبما نقلت“رويترز”.
يأتي هذا في ظل مساعي“فورد” لجعل“بلو أوفال” يوفر الوصول إلى أكبر شبكة شحن عامة في أمريكا الشمالية من خلال الجمع بين شبكات الشحن المتعددة.
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