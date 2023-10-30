فورد توسع شبكتها الخاصة بشحن السيارات الكهربائية وترفع مساهمة تسلا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“فورد موتور” الإثنين، إنها ستوسع شبكة“بلو أوفال BlueOval” لشحن السيارات الكهربائية، والمخصصة لعملائها في أمريكا الشمالية بنسبة 25% لتشمل أكثر من 106 آلاف شاحن إجمالاً.

وأوضحت صانعة السيارات الأمريكية، أنها ستضيف أكثر من 15 ألف شاحن فائق السرعة والتابع لشركة“تسلا” إلى شبكة شحن السيارات الكهربائية الخاصة بها، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة، والبالغة 12 ألف شاحن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

وقال البيان، إن شركات“فرانسيس إنرجي Francis Energy” و”بلينك Blink” و”رد إي Red E” ستضيف أكثر من 10 آلاف شاحن جديد إلى الشبكة في الولايات المتحدة وكندا، حسبما نقلت“رويترز”.

يأتي هذا في ظل مساعي“فورد” لجعل“بلو أوفال” يوفر الوصول إلى أكبر شبكة شحن عامة في أمريكا الشمالية من خلال الجمع بين شبكات الشحن المتعددة.





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