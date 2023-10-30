النواب يوافق على 3 مشاريع قوانين بشأن بحث واستغلال الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط وخليج السويس

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ثلاثة مشاريع قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث وتنمية واستغلال الغاز والزيت الخام بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس.

– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).





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