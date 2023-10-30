النفط يهبط بأكثر من 3% مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 3.21 بالمئة إلى 87.58 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.14 دولار أو 3.67 بالمئة إلى 82.40 دولار.
وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى يوم الاثنين.
وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني.
وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس“على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري كان متوقعا على نطاق واسع”.
وأضافت“الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط”.
ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضا.
رويترز
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