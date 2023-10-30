النفط يهبط بأكثر من 3% مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 3.21 بالمئة إلى 87.58 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.14 دولار أو 3.67 بالمئة إلى 82.40 دولار.

وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى يوم الاثنين.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني.

وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس“على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري كان متوقعا على نطاق واسع”.

وأضافت“الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط”.

ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضا.





رويترز