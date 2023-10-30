ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل اجتماع المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على مصير أسعار الفائدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، متجاهلين التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وغزة.

ومن المرجح أن تهيمن اجتماعات المركزي الأمريكي التي ستنتهي يوم الأربعاء على الأسواق في هذا الأسبوع المزدحم الذي يشهد أيضا صدور بيانات التوظيف الأمريكية وأرباح شركات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا مثل أبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما قد يحدد مسار الأسهم والسندات لبقية العام.

وسيعلن بنكا إنجلترا واليابان أيضا عن قرارات السياسة النقدية في الأيام المقبلة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وربح المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم شركة عِلم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية 2.3 بالمئة غداة الإعلان عن ارتفاع حاد في أرباحها الفصلية.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.7 بالمئة بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد سهم البنك التجاري 4.5 بالمئة وسهم شركة الاتصالات أريدُ 4.7 بالمئة.

وزاد مؤشر دبي 1.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 5.6 بالمئة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني مما زاد الضغوط الدولية لحماية المدنيين.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المحتكرة لصناعة التبغ 11.6 بالمئة.









رويترز