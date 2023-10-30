((المركزى)) و((المالية)) و((الرقابة)) و((البورصة)) يحتفلون ببدء التداول على أذون الخزانة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول احتفالًا بتداول أذون الخزانة فى البورصة المصرية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، هدفه السماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية.

أضاف أن ذلك سيسهم فى خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة فى سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد فى تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد فى أدوات الدين الحكومية.

وقال معيط، إن التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية فى مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة فى مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول الأذون بالبورصة يعد مشروع“استراتيجى”، لما له من أهمية كبيرة فى استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.

أضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، وكل ما سبق من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين فى أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتى بدورها ستسهم فى تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.

فيما صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول“GFIT” والمصمم لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة بشكل رئيسى، ليصبح قادرًا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضًا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومي.

وأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة سيدفع زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافى للمستثمرين وخاصة الأفراد.

كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، فى حين ارتفع المتوسط اليومى لأحجام التداول من مليون ورقة مالية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة فى الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومى لعدد العمليات من 159 عملية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية فى الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومى لعدد المستثمرين من 132 مستثمر فى الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر فى الأسبوع الخامس.

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود التى تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزى والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التى استمرت لأكثر من 4 سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية فى منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلى للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، فى نهاية سبتمبر الماضي.

كما كان ذلك بالتوازى مع البدء فى تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.