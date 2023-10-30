الدولار يتراجع قبيل اجتماعات بنوك مركزية هذا الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض الدولار يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الين مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وبدأ بنك اليابان يوم الاثنين اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين في مستهل أسبوع يشهد أيضا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا.

ومن المقرر أيضا أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في منطقة اليورو والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.30 بالمئة إلى 106.60 بعد انخفاضه في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 106.22 متأثرا بارتفاع اليورو. وصعد اليورو في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 1.0605 للدولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، لذلك سينصب التركيز على القرار الذي سيتخذه صناع السياسة في البنكين ما لم يحدث أي جديد.

ولم يطرأ على الين تغيرا يذكر وسجل في أحدث التعاملات 149.72للدولار بما منح العملة اليابانية متنفسا بعد أن وصلت لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي مسجلة 150.78 للدولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2141 للدولار.





رويترز