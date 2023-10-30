إتش إس بي سي يتوقع التخارج من السوق الروسية في عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع بنك“إتش إس بي سي HSBC” أن تتم صفقة تخارجه من روسيا بعد الحصول على الموافقات الحكومية في عام 2024، مشيرًا إلى تسجيل خسائر من عملية البيع المخطط لها.
وقال المقرض البريطاني في بيان لنتائج أعماله الفصلية الإثنين:“في يونيو 2022، أعلنّا عن البيع المخطط لفرعنا المملوك بالكامل في روسيا، ويخضع إكمال الصفقة للموافقات الحكومية، ومن المتوقع حاليًا أن تتم خلال النصف الأول من عام 2024”.
وأضاف المصرف الذي يُتداول سهمه في بورصة نيويورك (رمز: HSBC)، أنه في عام 2022، تم الاعتراف بخسارة قدرها 300 مليون دولار من عملية البيع المخطط لها.
وتتألف عمليات“إتش إس بي سي” في روسيا من الأعمال المصرفية للشركات، والتي تقدم مجموعة من خدمات الإقراض والخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء المحليين والأجانب.
أرقام
MENAFN30102023000202011048ID1107336678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.