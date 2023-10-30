إتش إس بي سي يتوقع التخارج من السوق الروسية في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع بنك“إتش إس بي سي HSBC” أن تتم صفقة تخارجه من روسيا بعد الحصول على الموافقات الحكومية في عام 2024، مشيرًا إلى تسجيل خسائر من عملية البيع المخطط لها.

وقال المقرض البريطاني في بيان لنتائج أعماله الفصلية الإثنين:“في يونيو 2022، أعلنّا عن البيع المخطط لفرعنا المملوك بالكامل في روسيا، ويخضع إكمال الصفقة للموافقات الحكومية، ومن المتوقع حاليًا أن تتم خلال النصف الأول من عام 2024”.

وأضاف المصرف الذي يُتداول سهمه في بورصة نيويورك (رمز: HSBC)، أنه في عام 2022، تم الاعتراف بخسارة قدرها 300 مليون دولار من عملية البيع المخطط لها.

وتتألف عمليات“إتش إس بي سي” في روسيا من الأعمال المصرفية للشركات، والتي تقدم مجموعة من خدمات الإقراض والخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء المحليين والأجانب.





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