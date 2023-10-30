موسم نتائج الأعمال وترقب قرارات ((المركزى)) يقودان البورصة لصعود جديد

دفع تزامن بداية موسم إعلان الشركات فى البورصة عن نتائج أعمالها بالربع الثالث، مع ترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع الجارى، وتزايد فرص تخفيض سعر الجنيه، لتحقيق صعود تاريخى جديد لمؤشر السوق الرئيسى، فى ظل انخفاض مضاعفات ربحية السوق.

ذكر خبراء ومتعاملون بالسوق، أن صعود الأسهم جاء نتيجة تبادل أدوار بين القطاعات المختلفة، مع استمرار الاتجاه العام الصاعد للمؤشر الرئيسى على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، بختام جلسة تداولات أمس الاثنين بنحو 1.51% إلى مستوى 23435 نقطة.

قال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن إعلان نتائج أعمال الشركات، وتبادل الأدوار بين القطاعات المختلفة، عزز صعود السوق خلال تعاملات أمس الاثنين ليحقق المؤشر قمة تاريخية جديدة.

وأوضح أن القطاعات التى بدأت بالصعود حاليًا، هى“العقارات” و”البنوك”، مؤكدًا أن قطاعى“الأسمدة” و“البتروكيماويات” فى قمة الأسهم الصاعدة خلال الفترة المقبلة.

حقق مؤشر EGX70 صعودًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4408 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.38% إلى مستوى 6663 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 1.45 % عند مستوى 28509 نقطة.

وقالت راندا حامد عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، و العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن قلق المتعاملين من تحرك سعر الصرف جذبهم للاستثمار بالبورصة للتحوط من التعويم.

وتابعت حامد أن نتائج أعمال الشركات الإيجابية واتجاه المتعاملين للتحوط من انخفاض أسعار الصرف مع وجود مضاعفات ربحية منخفضة، يؤكد الاتجاه الصاعد القوى على المدى القصير و المتوسط و الطويل.

وأشارت إلى أن قطاع الإسكان و الموارد الأساسية و البنوك، بدأ الصعود بشكل قوى.

وشهد السوق تداولات بقيمة 5 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 135.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع خلال الجلسة 83 سهمًا وكان أكثر الأسهم صعودًا سهم“اكرومصر” بنسبة 20 %، وسهم“دلتا للطباعة” بنحو 16.9%.

وانخفض خلال الجلسة 80 سهم، وكان أكثر الأسهم انخفاضاً العامة لاستصلاح الأراضى و التنمية و التعمير بنسبة 9.8% بينما لم تتأثر 41 ورقة مالية بالتداولات.

وسجل رأس المال السوقى لأسهم داخل المقصورة مستوى 1.59 تريليون جنيه.

قال باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أونلاين، إن نتائج الأعمال الإيجابية للشركات التى تعكس مرونة تعامل الشركات مع الظروف الاقتصادية الحالية، دفعت صعود السوق بقوة منذ بداية الأسبوع الجارى.

أشار إلى وجود طفرات قوية فى بعض القطاعات كقطاعى الأسمدة والبتروكيماويات نظرًا لارتباطهم بسعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة الى الطفرة بالقطاع البنكى بسبب سياسة التشديد النقدى.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 25300 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف أن مؤشر EGX30 المقوم بالدولار فى اتجاه صاعد فى محاولة لاختراق مستوى 2770 نقطة موضحًا أن اضا تم اختراق ذلك المستوى سيصعد السوق بشكل قوى جدًا.

واقتنصت المؤسسات 89.17 % من التداولات متجهين نحو الشراء كافة حيث سجلت المؤسسات الاجنبية صافى شراء بقيمة 748.2 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية و العربية صافى شراء بقيمة 561.8 مليون جنيه، 182.5 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع مسجلين 905.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 97% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء مسجلين 168 مليون جنيه، و 737 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 1.3% و1.7 % على الترتيب.

ونفذ الأفراد 10.8% من التعاملات، متجهين نحو البيع جميعًأ وسجل الأفراد المصريين صافى بيع بقيمة 343.9 مليون جنيه، كما سجل العرب والأجانب صافى بيع بنحو 14.3 مليون جنيه 10.5 مليون جنيه على التوالى.