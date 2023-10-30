موسم نتائج الأعمال وترقب قرارات ((المركزى)) يقودان البورصة لصعود جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) لطفى: المؤشر سيحقق قمما تاريخية جديدة خلال الجلسات المقبلة
دفع تزامن بداية موسم إعلان الشركات فى البورصة عن نتائج أعمالها بالربع الثالث، مع ترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع الجارى، وتزايد فرص تخفيض سعر الجنيه، لتحقيق صعود تاريخى جديد لمؤشر السوق الرئيسى، فى ظل انخفاض مضاعفات ربحية السوق.
ذكر خبراء ومتعاملون بالسوق، أن صعود الأسهم جاء نتيجة تبادل أدوار بين القطاعات المختلفة، مع استمرار الاتجاه العام الصاعد للمؤشر الرئيسى على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، بختام جلسة تداولات أمس الاثنين بنحو 1.51% إلى مستوى 23435 نقطة.
قال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن إعلان نتائج أعمال الشركات، وتبادل الأدوار بين القطاعات المختلفة، عزز صعود السوق خلال تعاملات أمس الاثنين ليحقق المؤشر قمة تاريخية جديدة.
وأوضح أن القطاعات التى بدأت بالصعود حاليًا، هى“العقارات” و”البنوك”، مؤكدًا أن قطاعى“الأسمدة” و“البتروكيماويات” فى قمة الأسهم الصاعدة خلال الفترة المقبلة.
حقق مؤشر EGX70 صعودًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4408 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.38% إلى مستوى 6663 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 1.45 % عند مستوى 28509 نقطة. حامد: التحوط من انخفاض الجنيه دفع المتعاملين لضخ سيولة بالأسهم
وقالت راندا حامد عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، و العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن قلق المتعاملين من تحرك سعر الصرف جذبهم للاستثمار بالبورصة للتحوط من التعويم.
وتابعت حامد أن نتائج أعمال الشركات الإيجابية واتجاه المتعاملين للتحوط من انخفاض أسعار الصرف مع وجود مضاعفات ربحية منخفضة، يؤكد الاتجاه الصاعد القوى على المدى القصير و المتوسط و الطويل.
وأشارت إلى أن قطاع الإسكان و الموارد الأساسية و البنوك، بدأ الصعود بشكل قوى.
وشهد السوق تداولات بقيمة 5 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 135.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع خلال الجلسة 83 سهمًا وكان أكثر الأسهم صعودًا سهم“اكرومصر” بنسبة 20 %، وسهم“دلتا للطباعة” بنحو 16.9%.
وانخفض خلال الجلسة 80 سهم، وكان أكثر الأسهم انخفاضاً العامة لاستصلاح الأراضى و التنمية و التعمير بنسبة 9.8% بينما لم تتأثر 41 ورقة مالية بالتداولات. أبو غنيمة: النتائج الإيجابية للشركات تعكس مرونة التعامل مع الظروف الاقتصادية
وسجل رأس المال السوقى لأسهم داخل المقصورة مستوى 1.59 تريليون جنيه.
قال باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أونلاين، إن نتائج الأعمال الإيجابية للشركات التى تعكس مرونة تعامل الشركات مع الظروف الاقتصادية الحالية، دفعت صعود السوق بقوة منذ بداية الأسبوع الجارى.
أشار إلى وجود طفرات قوية فى بعض القطاعات كقطاعى الأسمدة والبتروكيماويات نظرًا لارتباطهم بسعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة الى الطفرة بالقطاع البنكى بسبب سياسة التشديد النقدى.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 25300 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف أن مؤشر EGX30 المقوم بالدولار فى اتجاه صاعد فى محاولة لاختراق مستوى 2770 نقطة موضحًا أن اضا تم اختراق ذلك المستوى سيصعد السوق بشكل قوى جدًا.
واقتنصت المؤسسات 89.17 % من التداولات متجهين نحو الشراء كافة حيث سجلت المؤسسات الاجنبية صافى شراء بقيمة 748.2 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية و العربية صافى شراء بقيمة 561.8 مليون جنيه، 182.5 مليون جنيه على الترتيب.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع مسجلين 905.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 97% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء مسجلين 168 مليون جنيه، و 737 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 1.3% و1.7 % على الترتيب.
ونفذ الأفراد 10.8% من التعاملات، متجهين نحو البيع جميعًأ وسجل الأفراد المصريين صافى بيع بقيمة 343.9 مليون جنيه، كما سجل العرب والأجانب صافى بيع بنحو 14.3 مليون جنيه 10.5 مليون جنيه على التوالى.
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