هيئة الاستثمار الكويتية: تحقيق 630 مليون دولار استثمارات مباشرة خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية إنها تمكنت من استقطاب استثمارات مباشرة واردة جديدة موافق عليها بلغ حجمها 3ر195 مليون دينار كويتي (نحو 630 مليون دولار أمريكي) وذلك نتيجة لتعزيز جهودها خلال الفترة المذكورة على كافة الصعد الترويجية والاجرائية والتوعوية والتنموية.

وقالت الهيئة الكويتية – في تقريرها السنوي الثامن للسنة المالية 2022/2023 خلال الفترة من 1 إبريل 2022 إلى 31 مارس 2023 في إطار اختصاصاتها لتحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية – أن حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا ارتفع إلى ما يقارب من 4ر1 مليار دينار (نحو 5ر4 مليار دولار) منذ أن باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2023 مبينة أن من هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 69 كيانا استثماريا تنتمي إلى 26 دولة مختلفة.

وأشارت الى أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد موضحة أن الأثر الاقتصادي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة أدى إلى زيادة بمعدل 2ر15 في المئة مقارنة مع الفترة السابقة إذ بلغ تراكميا ما مجمله 4ر795 مليون دينار (نحو 2 مليار دولار).

وأفادت بأن هذه المبالغ توزعت على الانفاق على المكون المحلي من سلع وخدمات ثم الإنفاق على كل من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة والضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية والبرامج التدريبية للعمالة الوطنية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على التوالي الى جانب المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية.

وذكر التقرير أن الهيئة واصلت تحسين نموذج خدمة المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة واعتماد الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها بالاضافة إلى تركيز الهيئة خلال فترة التقرير على ثلاثة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري والحوكمة والتحول الرقمي.

وأشار الى أن تنمية رأس المال البشري تقع في صلب استراتيجية الهيئة الانتقالية من خلال التركيز المستمر على تعزيز قدرات وتطوير مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب.

وبين أن الهيئة قامت بتحديد الإدارة المعنية للتعامل مع جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحوكمة والاستدامة تماشيا مع تزايد الاهتمام الدولي بالحوكمة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على ضمان توافق جميع عملياتها مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة منها تنفيذ القانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

وأفاد بأن الهيئة واصلت تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية بحصر الأدوات الرقمية المختلفة وتعزيز البنية التحتية الرقمية واعتماد التطبيقات الرقمية في ممارسة أعمالها وتسهيل الحصول على المعلومات واستخدامها وتعزيز اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الأمن السيبراني.





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