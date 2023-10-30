الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم القطاع الصحي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية نهاية تعاملات اليوم الاثنين على الرغم من التقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية من ألمانيا وحركة السوق الأمريكية.
وحسب موقع ( CNBC ) ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.42% ، مع صعود معظم القطاعات ،حيث قادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب.
ويتجه المؤشر نحو انخفاض شهري بنسبة 4.6%، وفقًا لبيانات LSEG، وسط أرباح باهتة ومخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.24%، وكاك الفرنسي صعد بنحو 0.58%، وفوتسي البريطاني أغلق على مكاسب بنحو 0.57% .
أ ش أ
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