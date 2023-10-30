الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم القطاع الصحي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية نهاية تعاملات اليوم الاثنين على الرغم من التقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية من ألمانيا وحركة السوق الأمريكية.

وحسب موقع ( CNBC ) ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.42% ، مع صعود معظم القطاعات ،حيث قادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب.

ويتجه المؤشر نحو انخفاض شهري بنسبة 4.6%، وفقًا لبيانات LSEG، وسط أرباح باهتة ومخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.24%، وكاك الفرنسي صعد بنحو 0.58%، وفوتسي البريطاني أغلق على مكاسب بنحو 0.57% .





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