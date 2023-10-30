أفريكسم بنك: صفقات لخطوط الأنابيب بقيمة ملياري دولار بين إفريقيا ودول الكاريبي

MENAFN - Al-Borsa News) كشف رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (افريكسم بنك)، بنديكت أوراما، أن البعثات التجارية والاستثمارية الخمس، التي أوفدها البنك إلى المجموعة الكاريبية، أسفرت عن صفقات لخطوط الأنابيب بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار، وهي الآن ضمن لجنة الموافقة النهائية.

كما شملت الصفقات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في جزر البهاما، ودعم تنشيط السياحة في بربادوس، والمشروعات السياحية في جرينادا، ومشروعات الطاقة المتجددة وتمويل التجارة في سانت كيتس ونيفيس، وتدخلات التكيف مع المناخ في سانت لوسيا.

وكشف أوراما، في كلمته أمام رؤساء الحكومات الكاريبية وممثليها في افتتاح المنتدى الإفريقي الكاريبي الثاني للتجارة والاستثمار (ACTIF 2023) بغيانا عن الخطوات المهمة التي تحققت في العلاقات التجارية والاستثمارية بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

واحتفل أوراما بوحدة المنطقتين قائلًا:“في أقل من عام بقليل، وقعت إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء الـ 15 في الجماعة الكاريبية على معاهدة الشراكة. وافتتح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير مكتبًا كاريبيًا في بربادوس، وافتتح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير مكتبًا له في إقليم الكاريبي في بربادوس”.

وقال:“منذ انعقاد منتدى ACTIF الافتتاحي في بربادوس في سبتمبر 2022، أصبح صندوق التنمية الكاريبي أول مساهم في أفريكسم بنك، في الجماعة الكاريبية، ونفذ أفريكسم بنك، أو طور مجموعة من المبادرات لتعزيز الروابط الإفريقية الكاريبية؛ حيث وافق على تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لدول الجماعة الكاريبية، الذي سيرتفع إلى 3 مليارات دولار عندما توقع جميع دول الجماعة الكاريبية الخمسة عشر على معاهدة الشراكة”.

وأوضح أن حملة“أفريكسم بنك” لترويج الاستثمار في الكاريبي اكتسبت اهتمامًا استثماريًا إفريقيًا متقدمًا في القطاع المالي ومصائد الأسماك والمجمعات الصناعية والموانئ والطاقة المتجددة والسياحة، وسيتم توقيع بعض هذه الصفقات في ACTIF 2023، وسيشمل ذلك توقيع ذراع الاستثمار المؤثرة التابع للبنك؛ صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، على اتفاقية إطارية مع مجموعة Access Bank Group نيجيريا، للاستثمار المشترك في قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

كما أشار إلى أن البنك سيقوم بتشغيل برنامج تجريبي لنظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) للبنوك المركزية في الجماعة الكاريبية ليمثل البنية التحتية للمدفوعات في الجماعة الكاريبية، وقبل نهاية عام 2024، سيبدأ“أفريكسم بنك” في تطوير مركز التجارة الإفريقي في بربادوس ليكون الموقع الدائم لمكتبه في منطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى فندق ومرافق للمعلومات التجارية والمؤتمرات والمعارض.

يشار إلى أن فكرة المنتدى الأول للاستثمار والتجارة بين إفريقيا ودول الكاريبي ACTIF2022 كانت قد نشأت بعد زيارة“أفريكسم بنك” الرسمية إلى بربادوس في سبتمبر 2021، التي أعقبت قمة إفريقيا والجماعة الكاريبية الافتتاحية في ذلك الشهر.

وخلال الزيارة، نظمت حكومة بربادوس وأفريكسم بنك منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي الكاريبي باعتباره نشاطًا استراتيجيًا رئيسيًا نحو إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة بين القطاع الخاص في كلا المنطقتين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وانعقدت النسخة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار الإفريقي الكاريبي في بريدجتاون، عاصمة بربادوس، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2022، وتقام النسخة الثانية في جورج تاون، عاصمة غيانا، في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2023.





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