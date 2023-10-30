تونس والصين يبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الموارد المائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي مع نائبة وزير الموارد المائية الصيني زيجيو شنجبينج، سبل تعزيز التعاون فى قطاع الموارد المائية.
وذكرت وزارة الزراعة التونسية – في بيان اليوم الاثنين – أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في فعاليات أسبوع“القاهرة السادس للمياه”.. موضحة أن اللقاء تناول سبل وآليات تعزيز فرص التّعاون الثنائي في المجالات المتعلّقة بنقل التكنولوجيا للتأقلم والتّكيف مع التّغير المناخي خاصّة في مجال الطاقات المتجدّدة وتحلية مياه البحر والنّظر في إمكانيّة تنفيذ مشاريع للتّعاون في المجالات التي تهم الموارد المائية وطرق التصرف فيها.
أ ش أ
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