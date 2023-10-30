تونس والصين يبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الموارد المائية

وذكرت وزارة الزراعة التونسية – في بيان اليوم الاثنين – أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في فعاليات أسبوع“القاهرة السادس للمياه”.. موضحة أن اللقاء تناول سبل وآليات تعزيز فرص التّعاون الثنائي في المجالات المتعلّقة بنقل التكنولوجيا للتأقلم والتّكيف مع التّغير المناخي خاصّة في مجال الطاقات المتجدّدة وتحلية مياه البحر والنّظر في إمكانيّة تنفيذ مشاريع للتّعاون في المجالات التي تهم الموارد المائية وطرق التصرف فيها.

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