((سعدالدين للغازات)) تفتتح مصنعًا لاسطوانات البوتاجاز فى أوغندا بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة سعد الدين للغازات، افتتاح مصنع لاسطوانات البوتوجاز بأوغندا باستثمارات 10 ملايين دولار بنهاية العام المقبل.

قال محمد سعد الدين، رئيس الشركة، إن المجموعة استلمت الأرض فى أوغند وتجهز للبدء فى أعمال الإنشاءات، لكن الأمر يستغرق وقت لحين التجهيز بسبب التغيرات التى طرأت على سعر الدولار فى السوق المحلى.

أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة وضعت التكلفة الاستثمارية للمشروع عندما كان سعر الدولار يلامس 16 جنيهًا لكن الدولار وصل لـ 30.8 جنيه فى البنك المركزى، الأمر الذى ضاعف الأعباء المالية على الشركة حتى تتوافق مع متغيرات السوق.

لفت إلى أن الشركة اختارت دولة أوغندا تحديدًا بخلاف دول أفريقيا نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز الـ 42 مليون نسمة.

ذكر أن المصنع سيقام على مساحة 50 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يكون مركزاً رئيسياً لتوزيع أسطوانات الغاز فى الدول الأفريقية المجاورة وبالتحديد رواند ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المبدئية للمصنع إلى 500 ألف اسطوانة سنويًا.

نوه إلى أن أوغندا تسعى إلى تحويل البلاد للعمل بالطاقة النظيفة لحماية البيئة من تدمير ما يقرب من 90 ألف كيلومتر مربع من الغابات سنوياً، بسبب حرق الفحم والحطب ومتوقع زيادة الطلب على تلك المنتجات.

وتأسست مجموعة شركات سعد الدين عام 1985، ولديها شركات تابعة فى مجالات إنشاء مصانع للغازات البترولية والمعدات، ومصانع لأنواع مختلفة من الملح، والأسمدة الزراعية، وكذلك لديها شركة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، علاوة على وسائل النقل وخاصة نقل الغاز والبترول.