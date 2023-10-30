((سعدالدين للغازات)) تفتتح مصنعًا لاسطوانات البوتاجاز فى أوغندا بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم مجموعة سعد الدين للغازات، افتتاح مصنع لاسطوانات البوتوجاز بأوغندا باستثمارات 10 ملايين دولار بنهاية العام المقبل.
قال محمد سعد الدين، رئيس الشركة، إن المجموعة استلمت الأرض فى أوغند وتجهز للبدء فى أعمال الإنشاءات، لكن الأمر يستغرق وقت لحين التجهيز بسبب التغيرات التى طرأت على سعر الدولار فى السوق المحلى.
أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة وضعت التكلفة الاستثمارية للمشروع عندما كان سعر الدولار يلامس 16 جنيهًا لكن الدولار وصل لـ 30.8 جنيه فى البنك المركزى، الأمر الذى ضاعف الأعباء المالية على الشركة حتى تتوافق مع متغيرات السوق.
لفت إلى أن الشركة اختارت دولة أوغندا تحديدًا بخلاف دول أفريقيا نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز الـ 42 مليون نسمة.
ذكر أن المصنع سيقام على مساحة 50 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يكون مركزاً رئيسياً لتوزيع أسطوانات الغاز فى الدول الأفريقية المجاورة وبالتحديد رواند ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المبدئية للمصنع إلى 500 ألف اسطوانة سنويًا.
نوه إلى أن أوغندا تسعى إلى تحويل البلاد للعمل بالطاقة النظيفة لحماية البيئة من تدمير ما يقرب من 90 ألف كيلومتر مربع من الغابات سنوياً، بسبب حرق الفحم والحطب ومتوقع زيادة الطلب على تلك المنتجات.
وتأسست مجموعة شركات سعد الدين عام 1985، ولديها شركات تابعة فى مجالات إنشاء مصانع للغازات البترولية والمعدات، ومصانع لأنواع مختلفة من الملح، والأسمدة الزراعية، وكذلك لديها شركة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، علاوة على وسائل النقل وخاصة نقل الغاز والبترول.
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