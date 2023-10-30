النواب يوافق على منحة إسبانية بـ 670 ألف يورو لدعم وتحديث الموارد المائية بالزراعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل“دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر”، الموقعة في 5 يونيو 2023.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن اتفاق المنحة يأتي في إطار تبني الدولة المصرية لمشروعات تطوير الري وتحديثه، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ للحد من الفاقد من مياه الري سواء على المستوى الحقلي أو بالمجاري المائية الفرعية والرئيسية، لمواجهة زيادة الطلب على المياه، ولتلبية متطلبات مشروعات الاستصلاح الجديدة لإضافة رقعة زراعية لا تقل عن 4 ملايين فدان لزيادة الانتاجية من كافة المحاصيل.
وجاء الاتفاق بين حكومتي مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات الدراسية لدولة إسبانيا؛ للقائمين على قطاع إدارة الموارد المائية وصغار المزارعين بما يحقق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية؛ للتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائي.
أ ش أ
MENAFN30102023000202011048ID1107336588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.