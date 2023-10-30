النواب يوافق على منحة إسبانية بـ 670 ألف يورو لدعم وتحديث الموارد المائية بالزراعة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل“دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر”، الموقعة في 5 يونيو 2023.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن اتفاق المنحة يأتي في إطار تبني الدولة المصرية لمشروعات تطوير الري وتحديثه، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ للحد من الفاقد من مياه الري سواء على المستوى الحقلي أو بالمجاري المائية الفرعية والرئيسية، لمواجهة زيادة الطلب على المياه، ولتلبية متطلبات مشروعات الاستصلاح الجديدة لإضافة رقعة زراعية لا تقل عن 4 ملايين فدان لزيادة الانتاجية من كافة المحاصيل.

وجاء الاتفاق بين حكومتي مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات الدراسية لدولة إسبانيا؛ للقائمين على قطاع إدارة الموارد المائية وصغار المزارعين بما يحقق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية؛ للتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائي.





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