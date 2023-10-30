سلسلة الفار التجارية تخطط لافتتاح 4 فروع فى الربع الأول من العام المقبل

تخطط سلسلة الفار التجارية للتوسع خلال العام المقبل بافتتاح 4 فروع جديدة ضمن خطتها التوسعية لتحقيق مزيد من الانتشار بالقاهرة.

قال محمد فؤاد مدير الفروع بالسلسلة إن الشركة تعتزم افتتاح فرع جديد فى“مدينتى” قبل نهاية العام الحالى بمساحة تقدر بنحو 500 متر مربع وهى أصغر من مساحات الفروع الحالية التى تتراوح بين 3 و3.5 متر مربع للفرع الواحد.

اضاف فؤاد لـ”البورصة” أن سلسلة الفار لديها حاليا 7 فروع وأنها تسير فى خطتها التوسعية بفضل التيسيرات التى يجدها المستثمر فى الوقت الحالى بدعم من جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى حرص السلسة على تقديم اسعار متميزة بجانب التشكيل السلعى المتنوع، بحيث يلائم جميع الفئات الاستهلاكية.

أوضح فؤاد أن السلسلة تدرس حاليا الاستثمارفى المنافذ التى ستطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية من شركات المجمعات الاستهلاكية التابعه لها ومن المستهدف الحصول على 3 أو 4 فرص من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية المعنى بطرح المزايدة.

ذكر أن الهدف من الاستثمار فى منافذ التموين الوصول إلى محافظات جديدة للسلسلة مثل محافظات الصعيد.

وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المحددات والضوابط.

أوضح المصيلحى أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.

وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إنه سيتم طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نهاية العام لإدارة وتشغيل القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.

أوضح أن هناك ما يقرب من ألف منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منوهاً بأن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.