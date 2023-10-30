سلسلة الفار التجارية تخطط لافتتاح 4 فروع فى الربع الأول من العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) فؤاد: ندرس الحصول على أربع فرص من منافذ التموين المطروحة على القطاع الخاص
تخطط سلسلة الفار التجارية للتوسع خلال العام المقبل بافتتاح 4 فروع جديدة ضمن خطتها التوسعية لتحقيق مزيد من الانتشار بالقاهرة.
قال محمد فؤاد مدير الفروع بالسلسلة إن الشركة تعتزم افتتاح فرع جديد فى“مدينتى” قبل نهاية العام الحالى بمساحة تقدر بنحو 500 متر مربع وهى أصغر من مساحات الفروع الحالية التى تتراوح بين 3 و3.5 متر مربع للفرع الواحد.
اضاف فؤاد لـ”البورصة” أن سلسلة الفار لديها حاليا 7 فروع وأنها تسير فى خطتها التوسعية بفضل التيسيرات التى يجدها المستثمر فى الوقت الحالى بدعم من جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى حرص السلسة على تقديم اسعار متميزة بجانب التشكيل السلعى المتنوع، بحيث يلائم جميع الفئات الاستهلاكية.
أوضح فؤاد أن السلسلة تدرس حاليا الاستثمارفى المنافذ التى ستطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية من شركات المجمعات الاستهلاكية التابعه لها ومن المستهدف الحصول على 3 أو 4 فرص من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية المعنى بطرح المزايدة.
ذكر أن الهدف من الاستثمار فى منافذ التموين الوصول إلى محافظات جديدة للسلسلة مثل محافظات الصعيد.
وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المحددات والضوابط.
أوضح المصيلحى أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.
وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إنه سيتم طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نهاية العام لإدارة وتشغيل القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.
أوضح أن هناك ما يقرب من ألف منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منوهاً بأن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
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