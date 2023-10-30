Monday, 30 October 2023 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون في التبادل التجاري للسلع الزراعية

10/30/2023 2:16:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث السيد القصير وزير الزراعة، مع عبدالمنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس، آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.

وبحث الوزيران عددا من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه، فضلا عن استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.

وبحثا أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين، خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

MENAFN30102023000202011048ID1107336586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث