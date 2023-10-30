مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون في التبادل التجاري للسلع الزراعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث السيد القصير وزير الزراعة، مع عبدالمنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس، آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.
وبحث الوزيران عددا من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه، فضلا عن استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.
وبحثا أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين، خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.
واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
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