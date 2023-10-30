مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون في التبادل التجاري للسلع الزراعية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث السيد القصير وزير الزراعة، مع عبدالمنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس، آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.

وبحث الوزيران عددا من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه، فضلا عن استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.

وبحثا أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين، خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.