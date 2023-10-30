الشركات تعيد تسعير السلع مع زيادة دولار السوق الموازى

دخلت الشركات فى دورة جديدة من رفع أسعار منتجاتها تزامناً مع تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازى إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل أمس إلى نحو 46.25 جنيه.

قال أسامة الطوخى، رئيس مجلس إدارة شركة ليزر ورلد للمنتجات الجلدية، وعضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن مخاوف شركات القطاع من صعود الدولار أجبرهم على زيادة الأسعار بشكل تدريجى مؤخرًا.

أضاف لـ((البورصة)) أن بعض مستلزمات القطاع ارتفعت بنسبة 22% خلال الأيام الأخيرة بسبب الصعود المستمر للدولار فى السوق الموازى، خاصة وأن القطاع يعتمد على 80% من مدخلات إنتاج مستوردة.

تابع:”بمجرد إعلان ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى يعيد التجار وأصحاب الشركات أسعار منتجاتهم رغم أن المنتج مصنوع من مواد تم شراؤها مسبقًا بالسعر القديم”.

لفت إلى أن الشركة تضطر فى كثير من الأحيان إلى زيادة ((الأوفر برايس)) إلى 1%، بينما ترفعه شركات أخرى بالقطاع إلى 10%.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات الهندسية والمغذية لصناعة السيارات، إن السلع الهندسية تستورد ما يتراوح بين 40% و60% من مستلزمات الإنتاج.

أضاف لـ((البورصة)) أنه من الطبيعى تحديد أسعار السلع والمنتجات على حسب سعر الدولار وخاصة السوق الموازى الذى يعتمد عليه لتدبير العملة من أجل استيراد المكونات فى ظل تعثر التدبير من البنوك.

أشار إلى أن نسبة الزيادة منذ بداية العام فى أسعار السلع والمنتجات بالقطاع العام الحالى تراوحت بين 50% و60% فى قطاع الصناعات الهندسية.

ذكر أن أغلب شركات قطاع الصناعات الهندسية لا تستطيع أن تغطى تكلفة فارق الدولار بين السعر الرسمى والموازى.

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات مجبرة على التسعير وفقا للسوق الموازى، مضيفاً أن إجمالى عدد شركات الأجهزة الكهربائية بالغرفة يزيد عن 200 شركة منهم قرابة 25 شركة تصنف كشركات كبيرة.

وقال مصدر بشركة شمس للصناعات الكيماوية المتخصصة فى تصنيع الأسمدة، إن الشركة لجأت إلى رفع سعر المنتج النهائى مع الزيادات الأخيرة فى سعر الدولار بالسوق الموازى فى محاولة للتحوط من أى زيادات قد تطرأ على مدخلات التصنيع.

أضاف أن الشركة تضطر أحيانًا إلى وقف مبيعاتها عند تذبذب أسعار الدولار، بدلا من تغيير خطة الأسعار بشكل أسبوعى، وفى حال انخفاض الدولار تعمل الشركة على خفض أسعارها.

قال حسام الدين محمد مدير مبيعات شركة ساينتفيك إيجيبت للأسمدة الزراعية، إن الشركة تدبر احتياجاتها من الخامات من السوق المحلية، لكن الزيادات الأخيرة فى سعر الدولار دفعت الموردين إلى زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة.

لفت إلى أن أسعار الخامات فى السوق الخارجى مستقرة بل فى بعض الأحيان تشهد تراجعًا.. لكن فى السوق المحلى عملية التسعير تختلف كليًا وتخضع آليات محددة أبرزها سعر الدولار.

من جانبه قال مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ،رئيس مجلس إدارة شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية، إن أرتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى أثر على أسعار معظم المنتجات والسلع الغذائية خاصة وأن الشركات تعتمد على خامات مستوردة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى، بجانب عدم قدرة البنوك على توفير الدولار فى الوقت الحالى.

أضاف أن الحل الأمثل فى الوقت الحالى تحرير سعر الصرف للحد من الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار فى السوق الموازى والتى أصبحت بدون سقف.

أرجع أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة الصقر للصناعات الغذائية، ارتفاعات أسعار السلع حاليا الى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، بجانب عجز البنوك عن تدبير احتياجات الشركات من العملة الدولارية، بالاضافة إلى أرتفاع تكلفة النقل ومعوقات سلاسل الإمداد المتعددة وشركات الملاحة، حيث تمثل هذه الاسباب نحو9 % من تكلفة السلع.

تابع أن البنوك تتربح 20% قيمة الغطاء النقدى على السلع المتعاقد على شرائها وبالرغم من هذا لا توفر الدولار الأمر الذى يدفع المصنعين الى اللجوء للسوق الموازى بالرغم من الفارق السعرى.

قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن معظم شركات الصناعات الغذائية تعتمد على حصيلتها الدولارية الناتجة عن التصدير فى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد الخامات، ما يدعم تسريع وتيرة الافراجات وخفض التكلفة النهائية للمستهلك، بينما بعض من القطاع التجارى يسعر منتجاته وفقا لتقلبات سعر الصرف الموازى، ما يدفع الأسعار لتكون متغيرة بشكل يومى.

أضاف“الوكيل” فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التدبيرات للمواد الخام للمصانع والغذائية والدوائية تسير بوتيرة أفضل من السلع تامة الصنع والترفيهية حاليًا.

كشف“الوكيل” أن شركات الصناعات الغذائية المشتركة بمبادرة خفض الأسعار، تحصر الكميات اللازمة للتصنيع لإرسالها لوزارة المالية وعرضها على البنك المركزى المصرى تمهيدًا لسرعة التدبير للسلع والخامات داخل المبادرة.

أشار إلى أن المبادرة بها تيسيرات وتسهيلات من الحكومة والبنك المركزى ومنها سلع بدون جمارك ولا تطالب البنوك بغطاء نقدى 120% عند فتح الاعتماد، ما يدعم انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة عند البدء فى تدبير الكميات والخامات التى تحصرها الشركات حاليا.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، إن تسعير الذهب يخضع لعدة عوامل، أبرزها السعر العالمى، والعرض والطلب، وسعر الدولار الموازى، بجانب الاحداث السياسية .

أِشار إلى أن أحداث الشرق الأوسط الحالية، دفعت المستثمرين الأجانب للإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن أثناء الحروب والإضطرابات العالمية ما دفع سعر الأوقية للارتفاع بنحو 134 دولارًا منذ بدء أحداث الشرق الأوسط

أوضح أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 2570 جنيهًا للجرام مقارنة بـ 2580 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 2931 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 نحو 2199 جنيهًا للجرام.

وقال مصدر بسوق الصاغة لـ”البورصة”، أن سعر جرام الذهب يحسب حاليا عند 45.70 جنيها لكل دولار، بينما الدولار الموازى يتراوح بين 46.25 و 46.70 جنيه.

لفت إلى أن الفجوة بين دولار الصاغة والموازى تتراوح بين 55 قرشًا وجنيهًا بين السعرين، لافتا إلى أن انخفاض دولار الصاغة عن الموازى جاء بدعم من تراجع السعر العالمى.

من جانبه، قال محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة لجأت لتسعير البضائع الخاصة بها من خامات الأعلاف والأعلاف تامة الصنع على سعر الدولار بالسوق الموازى، مضيفاً أن الشركات تعانى حالة من الركود الفعلى منذ شهرين لانخفاض الطلب وتقليص حجم أعمال مصانع الأعلاف بسبب التضخم والعزوف عن البيع بالآجل وخروج صغار المربين من المنظومة.

وأوضح أن شركات الأعلاف لجأت للتسعير وفقا للسوق الموازى ليس بهدف التربح وإنما بهدف التحوط ضد المخاطر المتوقعة الشهور المقبلة ضد السياسات النقدية التى تطرأ على الإصلاحات الاقتصادية والتى تساهم فى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ولذلك تتحوط الشركات ضد الخسائر مرة أخرى.

وقال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن تسعير بضائع الشركة على سعر السوق الموازى أمر لا مفر منه، خاصة أن تلك البضائع تم تدبيرها ثمنها من السوق الموازى ولا يصح أن يكون البيع بالسعر الرسمى لأن ذلك يسمى تكبد خسائر عن قصد.

وأضاف أن الشركات لا ترغب فى رفع أسعار البضائع من خامات الأعلاف خاصة أنه لا يوجد طلب منذ عدة أشهر فمن صالح تلك الشركات تنخفض الاسعار التى سيقابلها زيادة الطلب.

وأوضح إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تغيرات فى أسعار الصرف، ما دفع معظم شركات الأعلاف للتحوط، مؤكدا أن الأسعار التى يعلنها السوق الموازى لسعر الصرف مرتفع بالفعل وليس فى صالح الشركات أو المصانع ولكن الايجابية الوحيدة له هو التحوط ضد نزيف خسائر للقطاع.

كتب: بسمة ثروت وفارس ربعى ومحمد يونس مريم الرميحى وفرح رجب وأحمد غنيم