الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص الحي في قرية صفا غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في قرية صفا، غرب رام الله.

وذكر الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، أصيب بالرصاص الحي في قرية صفا، دون تحديد طبيعة إصابته.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت في القرية قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل.



