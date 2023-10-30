الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص الحي في قرية صفا غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في قرية صفا، غرب رام الله.
وذكر الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، أصيب بالرصاص الحي في قرية صفا، دون تحديد طبيعة إصابته.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت في القرية قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل.
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