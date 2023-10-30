مجلس الوزراء يعتمد تقرير متابعة المستجدات في قطاع غزة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/اعتمد مجلس الوزراء تقرير المجلس حول متابعة المستجدات في قطاع غزة الناتجة عن الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا هناك، بما في ذلك القرارات الخاصة بتنسيق وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وإيصالها إلى المواطنين.

وقرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تخصيص مبلغ مالي استثناء لتلبية جميع احتياجات العمّال من المحافظات الجنوبية الذين أجبرهم الاحتلال على المغادرة إلى المحافظات الشمالية.

وصادق على خطة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الخاصة بدوام الطلبة في الجامعات والمدارس، لتكون الدراسة دائماً بالأسلوب الوجاهي، إلّا في حالات محددة قد ينتج عنها تعريض حياة الطلبة أو العاملين للخطر الناتج عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين.

واعتمد مجلس الوزراء موازنة وخطة طوارئ لوزارة الصحة، بما يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات المستشفيات الفلسطينية للثلاث أشهر المقبلة.

وأكد أنه رغم ما يتعرض له القطاع من دمار ودماء، فإن مجلس الوزراء سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته تجاه أهلنا الذين يتعرضون لحرب إبادة ومحاولات التهجير القسري، مشددا على أن شعبنا الذي يقدم التضحيات الجسام قادر على إفشال مخططات الاحتلال بالتهجير من خلال عمليات التقتيل والتجويع، وأنه لن يقبل بأية حلول مجتزأة.

وأعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به الطواقم الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع وسط شح الإمكانيات وتحت القصف والخوف ونقص الدواء وانقطاع الماء والكهرباء والاتصالات، الأمر الذي يعيق عمل طواقم الإسعاف.

كما عبر المجلس عن تقديره للدور الذي تقوم به الطواقم الصحفية في نقل الصورة للعالم لفضح الفظاعات التي ترتكبها قوات الاحتلال من حرب إبادة تستهدف العائلات، مترحما على أرواح الشهداء من الصحفيين الذين استهدفوا مع عائلاتهم لمنعهم من نقل الصورة وتوثيق الجريمة باعتبارهم شهود الإثبات.

كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التي تضطلع بدورها في القيام بواجباتها لضبط الأمن وعدم السماح بأية محاولات للمس بالوحدة الوطنية وبصلابة الجبهة الداخلية، وعدم السماح بصرف الانتباه وحرف البوصلة عما يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من حرب إبادة ومحاولات للتهجير القسري.

وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقريرا عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها النظام الصحي في القطاع، والذي يتهدده الانهيار بسبب نقص الدواء والوقود لتشغيل المولدات لتعويض النقص بسبب انقطاع الكهرباء والماء. كما عرضت على المجلس خطة طوارئ لتأمين المستشفيات في الضفة الغربية للأشهر الثلاثة المقبلة.

وقدم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني تقريرا حول حجم التدخلات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية للنازحين في مراكز اللجوء في قطاع غزة وفي مدارس "الأونروا"، وخاصة توفير الطعام والماء.

من جانبه، قدم وزير العمل نصري أبو جيش تقريرا حول أوضاع العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل وأجبرتهم إسرائيل على المغادرة إلى الأراضي المحتلة، الذين بلغ عددهم 5600 عامل، وجهود الوزارة في توفير المأوى والمأكل والحياة الكريمة لهم في أماكن الإيواء التي تم استضافتهم فيها، وكذلك توفير فرص عمل للعديد منهم.

وتحدث وزير التربية والتعليم العالي، المسير لأعمال وزارة التربية والتعليم محمود أبو مويس، حول واقع وظروف التعليم الجامعي والمدرسي في جميع المؤسسات الجامعية والمدارس في جميع المحافظات، مؤكدا أهمية استمرار التعليم الوجاهي في جميع المدارس.

وأكد أبو مويس أن مجلس التعليم العالي سيظل في حال انعقاد دائم لمتابعة أوضاع التعليم في مؤسسات التعليم العالي خاصة في المحافظات الجنوبية، ورصد الاستهداف الذي طال المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.

كما شدد على أن يكون التعليم في مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية وجاهيا، ما لم يحول دون ذلك أسباب تتعلق بحرية التنقل بين المحافظات، على أن يترك للجامعات والكليات القرار بشأن الدوام وجاهيا أو عن بعد.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل وصف، مضيفا أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فوراً، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفاً وجوعاً في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.



وقال: في غزة يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات التي انقطعت عنها الحياة بانقطاع الكهرباء، وتجري العمليات دون تخدير وخارج غرف الإنعاش وفي ساحات المستشفيات التي فاضت بالجرحى والشهداء، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين ويتقاسم المنكوبون الموت وهم في بيوتهم، وأثناء نزوحهم وخلال وقوفهم في طوابير الحصول على شربة ماء أو رغيف خبز، أو داخل المستشفيات قصفاً بالطائرات أو موتاً بانقطاع الدواء.

وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب الآن وفوراً وقف العدوان والسماح بعلاج المصابين لإنقاذ حياة الآلاف الذين يتهددهم الموت، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ووقف التهجير القسري.

وقال: إن عشرين شاحنة يوميا لا تمكّن الناس من مواجهة أدنى احتياجاتهم الإنسانية.

وثمّن اشتية مواقف الدول والحكومات والشعوب التي انحازت إلى قيم الحق والعدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا الدول الصامتة إلى الخروج عن صمتها والدول الراعية لحرب الإبادة المتدحرجة بالتوقف عن رعايتها للمقتلة الجماعية المتواصلة، وأن تنحاز إلى القيم والقوانين الإنسانية وعدم الوقوف في الاتجاه الخاطئ للتاريخ، فالتاريخ لن يرحم من يخاصمه.

وأكد أن الرئيس محمود عباس ومعه الحكومة يواصلون الجهود مع مختلف الأطراف من أجل لجم العدوان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وفتح مسار سياسي يعالج جذور القضية.

وقال رئيس الوزراء: سنواجه مخطط التهجير، وسنواجه الحلول المجتزأة، مسؤوليتنا تجاه أهلنا في غزة لم تبدأ اليوم، ونحن على مدار السنين ومنذ تأسيس السلطة بقينا نقدم لغزة كل ما نستطيع من كهرباء وماء ودواء وكتب مدرسية وبنى تحتية ومشاريع تطويرية ودعم للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه المسؤولية لن تتوقف، ومثلما هدموا في الماضي وأعدنا البناء، فسنعمل كل الممكن لإعادة بناء ما هدموه.



وأشار إلى أن العدوان يستهدف أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، سواء أكان من جيش الاحتلال أو من عصابات المستعمرين الإرهابية، التي تم تسليحها لتمارس جرائمها المروعة بحق شعبنا، والاستيلاء على الأراضي وتقطيع الضفة إلى بانتوستانات ومربعات عزل.

وقال رئيس الوزراء: شعبنا سينتصر، والاحتلال إلى زوال، ورغم نزف الجراح ووجع المعاناة والظلم والظلام، فإن الحرية هدفنا وإلى القدس طريقنا عاصمة دولتنا المستقلة ذات السيادة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذه الدولة هي أملنا المنشود.



