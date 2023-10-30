Monday, 30 October 2023 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يحتجز مواطنا وزوجته في الأغوار

10/30/2023 2:15:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مواطنا وزوجته، أثناء مرورهما من طريق ترابي، شرق عاطوف، في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب، إن الاحتلال احتجز المواطن إبراهيم قطيشات، وزوجته في منطقة "المكسر"، أثناء توجههما إلى مكان سكنهما في أريحا، مشيرا إلى أن الاحتلال استولى على مفاتيح مركبة قطيشات وبطاقته الشخصية وهاتفه النقال.


MENAFN30102023000205011050ID1107336573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث