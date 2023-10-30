الاحتلال يحتجز مواطنا وزوجته في الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار /PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مواطنا وزوجته، أثناء مرورهما من طريق ترابي، شرق عاطوف، في الأغوار الشمالية.
وقال الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب، إن الاحتلال احتجز المواطن إبراهيم قطيشات، وزوجته في منطقة "المكسر"، أثناء توجههما إلى مكان سكنهما في أريحا، مشيرا إلى أن الاحتلال استولى على مفاتيح مركبة قطيشات وبطاقته الشخصية وهاتفه النقال.
MENAFN30102023000205011050ID1107336573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.