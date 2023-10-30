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خمسة شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال لمركبة ودراجة نارية غرب خان يونس

10/30/2023 2:15:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد خمسة مواطنين وأصيب 15 آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية ومركبة بالقرب من صيدلية اليازوري، عند مفترق شارع المدرسة في حي الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

في السياق، أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، استهداف طائرات الاحتلال للمستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.


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