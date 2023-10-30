((كرافتو)) لصناعة الكرتون تقترض 16 مليون جنيه من ((العربى الأفريقى))

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك العربى الأفريقى الدولى على إقراض شركة كرافتو للطباعة وتصنيع الكرتون والأكياس الورقية 16 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة وشراء الخامات.

قال شريف فهمى، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن الشركة تعاقدت على شراء خطوط إنتاج جديدة بقيمة 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى استيراد باقى مستلزمات التصنيع من الخارج بقيمة 10 ملايين جنيه تقريبًا.

أضاف فهمى لـ”البورصة” أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بنحو 6 آلاف طن شهريًا وتستهدف الوصول بحجم إنتاجها بعد تنفيذ التوسعات الجديدة إلى 10 آلاف طن شهريًا.

أكد أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأوروبى والأفريقى، وذلك فى محاولة لخلق منافذ توسعية جديدة لمنتجات الشركة التى تتواجد فى أكثر من سوق وبالتحديد دول الخليج والدول العربية وأبرزها الإمارات والأردن.

وتتخصص الشركة فى صناعة الأكياس الورقية متعددة الطبقات بجميع المقاسات والخامات المستخدمة فى تعبئة المنتجات الصناعية والزراعية.

كتبت: فرح رجب