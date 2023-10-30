((كرافتو)) لصناعة الكرتون تقترض 16 مليون جنيه من ((العربى الأفريقى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك العربى الأفريقى الدولى على إقراض شركة كرافتو للطباعة وتصنيع الكرتون والأكياس الورقية 16 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة وشراء الخامات.
قال شريف فهمى، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن الشركة تعاقدت على شراء خطوط إنتاج جديدة بقيمة 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى استيراد باقى مستلزمات التصنيع من الخارج بقيمة 10 ملايين جنيه تقريبًا.
أضاف فهمى لـ”البورصة” أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بنحو 6 آلاف طن شهريًا وتستهدف الوصول بحجم إنتاجها بعد تنفيذ التوسعات الجديدة إلى 10 آلاف طن شهريًا.
أكد أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأوروبى والأفريقى، وذلك فى محاولة لخلق منافذ توسعية جديدة لمنتجات الشركة التى تتواجد فى أكثر من سوق وبالتحديد دول الخليج والدول العربية وأبرزها الإمارات والأردن.
وتتخصص الشركة فى صناعة الأكياس الورقية متعددة الطبقات بجميع المقاسات والخامات المستخدمة فى تعبئة المنتجات الصناعية والزراعية.
كتبت: فرح رجب
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