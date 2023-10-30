محافظ جنوب سيناء: النباتات الطبية هي الذهب الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ جنوب سيناء، خالد فوده، أن النباتات الطبية تلقب بالمحافظة، بالذهب الأخضر، ويتم منها صناعة أدوية لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، مثل (البهاق، والصدفية والروماتيزم)، وذلك من خلال استخلاص مساحيق طبية مما يقرب من 42 نبتة طبية تزرع في صحاري كاترين.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، فوده عقد اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة المحافظة بالاسبوع الكويتي الـ 14 في مصر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقرر خلال الفترة مابين 7 إلى 9 نوفمبرالمقبل في القاهرة، بمشاركة 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.

حضر الاجتماع أحمد بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي بالقاهرة، والدكتورة نهي الحسيني مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء وسليمة جبلي عواد من أشهر مصنعين الأزياء والمشغولات اليدوية بسانت كاترين، والدكتور أحمد صالح خبير النباتات الطبية والأعشاب بالمحافظة، وعدد من العارضين من أبناء المحافظة.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع تحديد الأماكن المخصصة لجناح محافظة جنوب سيناء، والاتفاق علي عدد العارضين والمنتجات التي ستعرض من تصنيع سيدات جنوب سيناء، بالاضافة إلى الاعشاب الطبية التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين.

وأعرب المحافظ خلال الاجتماع عن سعادته للمشاركة كل عام بهذا المعرض الهام مقدما الشكر للجنة المنظمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المعرض فرصة جيدة هامة في سبيل التعريف بالمنتجات اليدوية التي تعبر عن جمال سيناء والمناظر الخلابة والتراث السيناوي، والتي تصنع بأيدي السيدات البدويات وعرضها وبيعها مما تدر العائد علي تلك الاسر البدوية المشاركة في التصنيع.

وقال إن المنتجات البدوية لها شهرة عالمية ويتهافت عليها السائحين من مختلف الجنسيات والزائرين للمحافظة بالإضافة للأعشاب الطبية بسانت كاترين والتي بلغ عددها 472 نباتا طبيا، منها 19 نوعا لا يوجد إلا بمدينة كاترين.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة إن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن هذه العلاقات أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية.

وأضاف أن العلاقات العربية وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.





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